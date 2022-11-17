Zeytinburnu yeni bir sosyal tesise kavuşuyor

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nda 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında keşfedilen mozaiklerin çevresindeki değişim devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, alanda Kazlıçeşme Mozaik Müzesi çalışmaları devam ederken yeni bir sosyal tesis müjdesi verdi.

Zeytinburnu Belediyesi eski hizmet binasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu alan, önemli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni bir sosyal tesis için çalışmalara başladık. Kazlıçeşme Sanat’ın, Zeytinburnu Mozaik Müzesi’nin hemen yanında. Restoranı, kafesi, manzarası, ortamı, havası her şeyiyle harika olacak. Ailece geleceğiniz, iyi vakit geçireceğiniz yeni bir mekan. En ufak detayına kadar özenle hazırlanmış bir proje. Çok yakında yapımına başlayacak, kısa sürede bitireceğiz inşallah. Zeytinburnu’muza, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

3 katlı sosyal tesisin kafeterya, restoran, açık teras, bahçe ve etkinlik alanlarından oluşması planlanıyor. Projenin kurgusu İstanbul’da sur dışında bilinen en büyük zemin mozaiği olan Kazlıçeşme Mozaikleri’nden yola çıkılarak renk, doku ve desen tipolojilerinden oluşturuldu. Balışmalar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapılıyor.