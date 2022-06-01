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Zeytinburnu buz hokey takımı şampiyon oldu

Zeytinburnu Belediyesi U-20 Buz Hokeyi Takımı, final mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü takımını 5-4’lük skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu ilan etti.

İSTANBUL 01.06.2022, 14:18
Zeytinburnu buz hokey takımı şampiyon oldu

Zeytinburnu Belediyesi U-20 Buz Hokeyi Takımı, final mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü takımını 5-4’lük skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu ilan etti.

Zeytinburnu Belediyesi’nin, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu U-20 Elit Genç Erkekler Ligi’nde mücadele eden takımı, ligi şampiyon olarak tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-20 Takımı ile oynan şampiyonluk müsabakasında, uzatmalara giden maçı 5-4’lük skorla tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, ligi birincilikle bitirerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Sezon boyunca 10 lig maçına çıkan Zeytinburnu Belediyesi, 9 maçı kazanarak ligi 27 puanla tamamladı. Play-Off yarı final müsabakalarında Ankara ekibi Gümüş Patenler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Zeytinburnu Belediyesi, ilk maçta 4-5 yenilmiş, rövanş müsabakasını ise 6-2’lik skorla geçerek finale yükselmişti.

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