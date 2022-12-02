Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları bu yıl 39’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda 136 basılı eserle birlikte kitapseverlerle buluşuyor.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 03-11 Aralık 2022 tarihleri arasında 39’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yerini alıyor. Şehrin ve yerelin hafızasını canlandıran yayınlarıyla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kütüphanesindeki eserlerle kitapseverlerin ilgisini çekmeye aday. Geçmişten günümüze birçok eseri kitap dünyasına kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ilk eseri olan “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eseriyle yerelden genele okuyucuyla arasında bir köprü kurmayı başardı.

En iyi kamu yayıncısından 136 eserlik stant

19 sene önce “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eserle kamu yayıncılığına ilk adımı atan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları; Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa, Bir Aydın Üç Dönem Kemal Tahir Kitabı, Hatırlayıp Yeniden Bulmak Tarık Buğra Kitabı, Türk Düşüncesinin Dinamikleri Kurtuluş Kayalı, Doğu Batı Medeniyetleri Teoman Durali, Z Kültür Sanat Dergileri gibi 136 eserden oluşan basılı yayınla görücüye çıkıyor. 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da en iyi kamu yayıncısı seçilen Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nı 10’uncu salon, 10004 numaralı stantta, 11 Aralık’a kadar; hafta içi 10.00 – 19.00, hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.