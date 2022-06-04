ZeyÇo çocuk eğitimlerini başarıyla tamamlayıp belgeleri kaptılar

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için 10 hafta boyunca verilen oyun, okula hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler, belgelerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldı.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde, 10 hafta boyunca devam eden ZeyÇo Çocuk Eğitimleri tamamlandı. 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen ZeyÇo Oyun Grubu ve ZeyÇo Okula Hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler düzenlenen bir törenle belgelerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldı. Eğitim programında annelere de 10 hafta boyunca 0-6 Yaş annelik eğitimi verildi.

Okul öncesi ve sosyalleşme eğitimleri aldılar

3-4 yaş aralığındaki çocuklara uzmanlar eşliğinde verilen ZeyÇo Oyun Grubu eğitimiyle; çocuklarda yaygın olarak görünen sosyal fobi, ebeveyne bağımlılık gibi durumlarda çocuğa oyun ağırlıklı etkinliklerle (yön, şekil, renk) kavramlarının kazanımı amacının yanı sıra yönergelere uyma, gruba dahil olma ile hareket ederek sosyal becerilerini geliştirmesi öğretildi. 5-6 yaş grubu için verilen ZeyÇo Okula Hazırlık eğitimi miniklerin zihinsel-bilişsel, psikomotor, sosyal-toplumsal ve dil alanını destekleyerek okula hazır olma durumunu artırmayı amaçlıyor. AKDEM tarafından sunulan eğitim içeriğinde çocuklara Türkçe dil, matematik, sanat, oyun, drama, gibi planlı ve yapılandırılmış etkinliklerle birbirini destekleyen modüler dersler verildi.

Anneler için 10 hafta boyunca devam eden 0-6 Yaş Annelik Eğitiminde; çocuğu anlama ve dinleme, etkin ve sağlıklı iletişim, duygular, ebeveyn tutumları, olumlu disiplinde sınırların önemi, çocuklar ve oyun, çocuğun kimlik gelişiminde ahlaki değerlerin verilmesi, mahremiyet ve cinsel gelişimi konuları işlendi.