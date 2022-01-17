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Yüzlerce sporcu 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda yarışacak

Ankara’da evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden demokrasi şehidi, araştırmacı gazeteci-hukukçu Uğur Mumcu’nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 11.’si düzenlenecek olan Uğur Mumcu Yol Koşusu, 23 Ocak Pazar günü, 10.15’te Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde başlayacak.

İSTANBUL 17.01.2022, 09:47
Yüzlerce sporcu 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda yarışacak

Ankara’da evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden demokrasi şehidi, araştırmacı gazeteci-hukukçu Uğur Mumcu’nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 11.’si düzenlenecek olan Uğur Mumcu Yol Koşusu, 23 Ocak Pazar günü, 10.15’te Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde başlayacak.

29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katılacak. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden start alacak yarışmada lisanslı ve amatör sporcular, 5 km’lik parkurda birincilik için ter dökecek.

Kartal Belediyesi’nin organizasyonu ve Spor İstanbul’un desteği ile gerçekleştirilecek olan müsabaka, ‘Büyükler’ (20+ tüm yaşlar) ve ‘Gençler’ 18 - 19 (bu yaş grubundakiler büyükler klasmanında değerlendirilmezler) ve ‘Yaş Grupları’ (35-44, 45-54, 55-64, 65+) olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Program 08,00 kit dağıtımı, 10.15 yarış başlangıcı, 11.00 parkur kapanışı, 11.30 toplu ödül töreni şeklinde olacak.

Ödüller

Tüm sporculara katılım madalyası verilecek. Yaş gruplarında bireysel kürsü derecelerine madalya, gençler ve büyüklerde kupa verilecek. Açıklanan nakit para ödülleri haricinde sporculara herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Koşucular kendi yaş gruplarında değerlendirilerek ödüllerini alabilecekler. Gençler genel klasmanda değerlendirilmeden “18-19 yaş” kategorisinde değerlendirilerek ödüllerini alacaklar. Büyükler genel klasman nakit ödülleri ise 20 ve üzeri tüm yaşları kapsıyor.

Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 22 bin TL nakit ödül, aşağıdaki şekilde dağıtılacak:

Büyükler kategorisi: 1. - 3 bin TL / 2. - 2 bin TL / 3. - bin 500 TL

Gençler kategorisi: 1. - 2 bin TL / 2. - bin 500 TL / 3. - bin TL

Başkan Gökhan Yüksel’den 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na davet

Lisanslı veya amatör tüm sporcuları ve vatandaşları 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “29 yıl önce hain bir saldırıyla katledilen duayen gazeteci, yurtsever aydınımız Uğur Mumcu’nun adını yaşatmak ve yeni neslin de kendisini tanımasını sağlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz anma koşusu, ülkemizin dört bir tarafından gelen yüzlerce sporcu kardeşimizi buluşturacak. Bu vesile ile tüm komşularımızı 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na davet ediyorum” dedi.

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