Yüzlerce bisikletli Formula 1 pistine çıktı

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte yüzlerce bisikletli, Türkiye’nin Formula 1 pisti Intercity İstanbul Park’ta sürüş deneyimi yaşadı.

Maltepe Belediyesi, bisiklet sporuna gönül verenleri Formula 1 pistinde buluşturdu. Türkiye’nin F1 pisti Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen etkinlik iki ayak halinde gerçekleştirildi. Programın ilk ayağı olan sportif sürüş etkinliğinde lisanslı sporcular pisti deneyimlerken, ikinci ayak olan halk sürüşünde herkese açık sürüş gerçekleşti. Etkinliğe, Formula 1 pistinde bisiklet sürüşünü deneyimlemek için İstanbul’un dört bir yanından bisiklet sporuna gönül veren 500’e yakın kişi katıldı. Sporcuların güvenliği ön planda tutularak, yarış kontrol odasındaki kameralardan pistin her noktası etkinlik boyunca takip edildi. Yaklaşık 5.3 km uzunluğunda olan ve Formula 1 araçlarının saatte 320 km hıza çıkabildiği pistte hem lisanslı sporcular hem de halk sürüşüne katılan bisiklet severler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.