“Yuvamız İstanbul” kreşi Ataşehir’de açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yuvamız İstanbul” projesi çerçevesinde 11 yeni kreşin açılışlarından biri de Ataşehir’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve geniş katılımlı protokolün eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışa; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir, Mahmut Tanal, Eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti İl ve İlçe Temsilcileri, STK yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi sözlerine “Öncelikle İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun sevgili Başkanım. Hayırlı olsun yuvamız” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “16 milyon İstanbullu hak ettiği eğitim hizmetine ‘Yuvamız İstanbul’ ile kavuşuyor. Bugün Esatpaşa Mahallemizde kreş açılışını gerçekleştiriyoruz. Yepyeni binaları, rengarenk sınıflarıyla İstanbul’un çocukları kaliteli ve eşit eğitim alacak. Şehrimiz için İBB ile el ele çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yüzyıla yakışır kreşleri İstanbul’a kazandıran Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

“İstanbul’un tamamına yaygınlaştıracağız”

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün açtığımız kreşlerin listesi, beni çok gururlandırıyor. İstanbul’un tamamına kreşlerimizi yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızı eşitlemeliyiz. İstanbul’un neresinde yaşıyorsa yaşasın, çocuklarımız, bu milletin evlatları olduğunu hissetmeli ve onların hiçbir şeyini eksik tutmamalıyız” dedi.

İBB olarak bu anlamda çok önemli hizmetler sunduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Çünkü Cumhuriyet, her şeyden önce çocuklar için, eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet’in bu kavramını hissetmemiz lazım” diye konuştu. Türkiye’nin, özellikle eğitim noktasında büyük bir eşitlik arayışında olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Eğitimde fırsat eşitliği, gerçekten yerle yeksan olmuş. Verileri duysanız, görseniz, içiniz acır. Öyle uçurumlar var ki” ifadelerini kullandı.

Ataşehir’in de aralarında bulunduğu; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe’yi içine alan Dudullu-Bostancı metro hattını 6 Ocak 2023’te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbulluların hizmetine sunacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bu memleket, cennet. Bu memleketi, insanına da cennet kılacağız; 85 milyon insanına, 16 milyon İstanbulluya cennet gibi kılacağız. İnsanını mutlu eden yöneticiler olma yolunda, kararlılıkla yürüyeceğiz. Çocuklarımızın her geçen gün umudu büyüsün. Gençlerimizin her geçen gün umudu büyüsün. Anneler, babalar geleceğe umutla baksın. Daha da büyüsün. Çok güzel bir yıla giriyoruz. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Cumhuriyeti’mizin 100’ncü yılında, 2023’te her şey çok güzel olacak.”

Konuşmaların ardından, açılışa katılan protokol üyeleri hep birlikte kurdele kesimini gerçekleştirdiler.

3-6 yaş arası çocuğa kapılarını aralayacak

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların oluşturulduğu bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunuluyor.