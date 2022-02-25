“Yılın Yenilikçi İletişim Projesi” ödülü Başakşehir’in

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği Başakşehir Yeni Medya Akademi ile Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Yenilikçi İletişim Projesi” ödülüne layık görüldü.

Hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi ödüle doymuyor. Türkiye’de bir ilk olarak kapılarını açan ve bünyesindeki Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu ile gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Yeni Medya Akademi, Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’ne damga vurdu. Türkiye’deki yerel yönetimlerin, başarılı marka ve isimlerin ödül aldığı gecenin sunuculuğunu Ece Üner ve Ceyhun Yılmaz yaptı.

Ticari kaygı ve kar amacı güdülmeden şehirlerin geleceğine ışık tutmak ve toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemek amacıyla düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. “Yılın Yenilikçi İletişim Projesi” ödülüne gençlere sektörün deneyimli isimlerinden eğitim alma imkanı sağlayan Başakşehir Yeni Medya Akademi ile Başakşehir Belediyesi layık görüldü. Ödülü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu adına Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt aldı.