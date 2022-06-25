banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Yıldız Holding ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldi

Gıda güvenliği alanındaki güncel uygulamalar ve helal gıda standartları konusunda gündemde olan düzenlemelerle ilgili olarak Yıldız Holding ve Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldikleri toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İSTANBUL 25.06.2022, 14:27
Yıldız Holding ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldi

Gıda güvenliği alanındaki güncel uygulamalar ve helal gıda standartları konusunda gündemde olan düzenlemelerle ilgili olarak Yıldız Holding ve Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldikleri toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde Türkiye ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) yetkilileri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Güvenliği Kurulu Başkanı Av. İbrahim Taşkın’ı ziyaret etti. Ziyarette HAK Başkanı Zafer Soylu ve beraberindeki heyet, helal belgelerinin güvenilirliğini ortaya koyan akreditasyon mekanizmasının önemiyle ilgili hususları paylaştı.

HAK Başkanı Zafer Soylu’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Av. İbrahim Taşkın sözlerine söyle devam etti: “Kuruluşumuzdan bugüne tüketicilerimizin hassasiyetlerini öncelik olarak kabul ediyor, işletmelerimizde global standartları hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren fabrikalarımız ve Ar-Ge merkezlerimizde helal gıda konusunda tüketicilere karşı sorumluluğumuzu global ölçekte ve eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Yıldız Holding markalarını taşıyan ürünlerin günümüzde ‘Kalite ve Güven’ kelimeleriyle özdeşleşmiş olması ilk kuruluş yıllarından başlayıp günümüze kadar aralıksız süregelen bu anlayış ve hassasiyet ile mümkün olmuştur. Böylesine önemsediğimiz ve büyük sorumluluk duyduğumuz bu konuda, Helal Akreditasyon Kurumu’nun kıymetli Başkanı ve yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmamızı son derece önemli buluyorum”.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu