Yıldız Holding ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldi

Gıda güvenliği alanındaki güncel uygulamalar ve helal gıda standartları konusunda gündemde olan düzenlemelerle ilgili olarak Yıldız Holding ve Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri bir araya geldikleri toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde Türkiye ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) yetkilileri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Güvenliği Kurulu Başkanı Av. İbrahim Taşkın’ı ziyaret etti. Ziyarette HAK Başkanı Zafer Soylu ve beraberindeki heyet, helal belgelerinin güvenilirliğini ortaya koyan akreditasyon mekanizmasının önemiyle ilgili hususları paylaştı.

HAK Başkanı Zafer Soylu’ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Av. İbrahim Taşkın sözlerine söyle devam etti: “Kuruluşumuzdan bugüne tüketicilerimizin hassasiyetlerini öncelik olarak kabul ediyor, işletmelerimizde global standartları hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren fabrikalarımız ve Ar-Ge merkezlerimizde helal gıda konusunda tüketicilere karşı sorumluluğumuzu global ölçekte ve eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Yıldız Holding markalarını taşıyan ürünlerin günümüzde ‘Kalite ve Güven’ kelimeleriyle özdeşleşmiş olması ilk kuruluş yıllarından başlayıp günümüze kadar aralıksız süregelen bu anlayış ve hassasiyet ile mümkün olmuştur. Böylesine önemsediğimiz ve büyük sorumluluk duyduğumuz bu konuda, Helal Akreditasyon Kurumu’nun kıymetli Başkanı ve yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmamızı son derece önemli buluyorum”.