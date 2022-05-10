“Yenilikçi İşletmeler İçin Geliştirme Kampı’’ başlıyor
“İşletmemi nasıl geliştirebilirim, stratejik plan nasıl oluşturabilirim, müşteri memnuniyeti oluşturmamın yolları nelerdir” sorularına cevap arayan yenilikçi işletmeler için Ataşehir Belediyesi, “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor.
“İşletmemi nasıl geliştirebilirim, stratejik plan nasıl oluşturabilirim, müşteri memnuniyeti oluşturmamın yolları nelerdir” sorularına cevap arayan yenilikçi işletmeler için Ataşehir Belediyesi, “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor.
Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. Yenilikçi İşletmelere yönelik “Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı” düzenliyor. Kamp rekabet güçlerini, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerini, ekonomideki paylarını artırmayı, stratejik yönetim, planlama yapmayı amaçlayan yeni işletmeleri hedefliyor.
Eğitim kampının ana konuları ise şöyle: “iş modeli”, “pazarlama ve satış stratejileri”, “ticari odaklı finans”, “marka ve kurumsal kimlik”, “stratejik yönetim ve planlama”
1 hafta sürecek olan eğitimler 23 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs Cuma günü sona erecek. Eğitimler 10.00-16.00 saatleri arasında (toplam 30 saat) verilecek.
Eğitim kampına en az 1 mali yılı doldurmuş, bilançosu ve gelir tablosu olan işletmeler katılabilecek. Eğitimler sonuncunda başarılı olan 20 işletme sahibine bir yıl boyunca 24 saat mentorluk desteği de verilecek.
Sadece kadın işletme sahipleri değil, şartları sağlayan tüm işletme sahibi bireyler 22 Mayıs Pazar gününe kadar www.akagim.com adresinden başvurularını yapabilecek.
Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezinde yapılacak kampın başlangıç tarihi 23 Mayıs 2022. 5 gün sürecek kampta 10.00 - 16.00 arasında eğitim verilecek.
Modüller
İş modeli eğitimi
Pazarlama ve satış stratejileri
Ticari odaklı finans
Marka ve kurumsal kimlik
Stratejik yönetim ve planlama
Birinci faz mentorluk programı ve içeriği
Erken uyarı aracı
İş modeli kanvası
Strateji haritası
Müşteri memnuniyeti çalışmaları
Stratejik plan analizleri
İkinci faz mentorluk programı ve içeriği
İyileştirme vakalarının belirlenmesi
Müşteri memnuniyeti aracı oluşturma
Kurumsal karne oluşturma
Stratejik plan oluşturma
Stratejik plan oluşturma (devam)
Yönetim araçlarının birlikte kullanımı
Yönetim araçlarının birbirleriyle uyumu ve sonuçlardan yararlanabilme