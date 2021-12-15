18-19-20 Aralık tarihlerinde Akmerkez’de düzenlenecek olan İstanbul’un mis kokulu festivali Floralfest’te yeni yıl çiçeklerle karşılanacak.

Bu yıl Akmerkez’de ikinci kez çiçek tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanan Floralfest, çiçekleriyle AVM’yi mis kokulu bir bahçeye çevirmeye hazırlanıyor. Çiçeklerin büyüleyici renkleriyle tasarımın buluşacağı festivalde bu yıl da yılbaşı tasarım konsepti ön planda olacak.

Türkiye’nin en iyi çiçek tasarımcıları ve butik çiçekçilerinin yanı sıra farklı alanlarda katılımcıların da yer alacağı Floralfest’te ziyaretçiler, hayatın her alanında çiçeklerin var olduğuna tanıklık ederken, bu yılın çiçek trendlerini yakından takip edebilme imkanı da yakalayacak.

Verilen bilgiye göre, Çiçekler hakkında her şeyin yer alacağı festivalin etkinlik programında; tadı damakta kalacak yenilebilir çiçeklerden çikolata ve kek süsleme atölyesi, hayatın her anında fayda sağlayacak aranjman ve konsept buket hazırlama atölyeleri, yılbaşı sofralarınız için masa tasarım atölyeleri ve floral tablo atölyeleri de yer alıyor. Grapevent organizasyonuyla düzenlenecek olan Floralfest’in festival boyunca yapılacak etkinliklerine dair detaylar floralfest.com.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.