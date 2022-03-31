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‘Yeni Kelimeler’ hat sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi’nde hazırlanan hattat Levent Karaduman’ın ‘Yeni Kelimeler’ başlıklı sergisi, sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL 31.03.2022, 19:19
‘Yeni Kelimeler’ hat sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi’nde hazırlanan hattat Levent Karaduman’ın ‘Yeni Kelimeler’ başlıklı sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı için hattat Levenet Karaduman’ın “Yeni Kelimeler” adlı hat sergisine ev sahipliği yaptı. Daha önce Tataristan’da sergilenen Yeni Kelimeler hat sergisi İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlere buluştu. Beş kelime, beş renk ve beş hikaye üzerine kurgulanan, "El- Hayy", "El- Hakk", "Hu", "Malik’ül-mülk" ve "Elhamdülillah" kelimeleri üzerine inşa edilen sergide, hattat Levent Karaduman’ın yeni üslubuyla ortaya koyduğu çağdaş hat sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum”

Serginin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İnsanın kendini bilmesi, tanıması; Rabbini tanımasıyla mümkün. Bu bakımdan kelimelerin gücüne inanan bir medeniyet ve gelenekten geliyoruz. Kelimeler, bir medeniyetin inşasında çok kıymetli. Bugün kıymetli hat sanatçısı Levent Karaduman’ın ‘Yeni Kelimeler’ isimli sergisi, Ramazan öncesinde, kendi benliğimize döndüğümüz bir ayda Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki gelenekten geleceğe doğru bir medeniyet yürüyüşünde kelimeler hep var olacak ve kendimizi, Rabbimizi, insanlığı tanımamıza hep öncülük edecekler” açıklamasında bulundu.

“5 renk, 5 kelime ve 5 hikaye üzerine kurduk bu konsepti”

Yaptığı çalışmayla ilgili bilgiler aktaran hattat Levent Karaduman, “İlahi kavramların hepsini bir arada barındıran, insanın yaratılışından insanın yeryüzünde halife kılınmasına kadar birçok konuyu ele aldık sergide. 5 renk, 5 kelime ve 5 hikaye üzerine kurduk bu konsepti. Bu konseptle ilgili çalışmalar geçtiğimiz ocak ayından beri devam ediyordu. Daha önce Tataristan ve Diyarbakır’da sergilendi. Son durak olarak da İstanbul’da sergilenmeye başladı” şeklinde konuştu.

“İnsanlar, 5 temel kelime üzerinden bir yolculuğa çıkacak”

Serginin küratörlüğünü üstlenen İsmail Erdoğan ise, “Klasik hat sanatının görücüye çıkma biçimlerinin dışında çok güçlü dokuların oluşturulduğu ve renklerin adeta patladığı eserlerle insanlar karşı karşıya kalacak. Kelime her şeyin özü. 5 temel kelime var. İnsanlar, 5 temel kelime üzerinden bir yolculuğa çıkacak aslında. Allah’ın isimlerinden ‘Hayy’ ile başlayıp ‘Elhamdulillah’ ile sona eriyor” dedi.

Levent Karaduman’ın, 3’ü heykel, 27’si tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolarından oluşan 30 eseri Mayıs ayına kadar sanatseverlere açık olacak.

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