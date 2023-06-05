Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e destekler sürüyor

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili ekonomi çevrelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tüm dünya tarafından yakından ilgilenilen yeni kabinede en çok dikkat çeken iki isimden biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Dünya kamuoyunda ortak düşünce ise Mehmet Şimşek için ’saygın bir ekonomist’ olduğu yönünde. Ekonomist Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, “Tüm dünyanın yakından ilgilendiği gibi kabinenin en çok ilgi çeken bakanı Mehmet Şimşek oldu. Piyasayalar kesinlikle olumlu karşıladı. Ümit ediyorum ve eminim ki Türkiye ekonomisini daha iyi yerlere taşıyacak ve hedeflerimizden biri olan milli geliri 16 bin dolara çıkarma yolunda ciddi adımlar atacak” şeklinde yorumda bulundu.

Hatipağaoğlu, "Piyasaların beklediği bir isimdi. Türk ekonomisi mücadele ettiği zorlukları aşması için doğru seçilmiş bir isim. Şimşek ile birlikte ekonominin içinde bulunduğu zorlukları aşarak hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum. Herşeyden önemlisi hedeflerimiziden biri olan kişi başı milli gelirini 16 bin dolara çıkması ile milletin refahının yükselmesi açısından doğru seçilmiş bir isim olduğuna inanıyorum, ayrıca enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedefi yapacağını ve ekonomi kurumlarına olan güveni yeniden tesis edeceğini düşünüyorum" dedi.