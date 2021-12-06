Yazar-Ressam Raif Zor Kartal’da sevenleri ile buluştu

Kartal Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, yazar ve ressam Raif Zor, ‘İmza, Söyleşi ve Resim Sergisi’ etkinliği ile Kartallı sevenleriyle bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte ilk olarak, sanatçı Raif Zor’un çini mürekkebi tarama yöntemi ile oluşturduğu ve 35 eserinin yer aldığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliklere sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken sanatçının torunları olan Arya ve Asya Berrak Zor’un eserleri de sergi kapsamında beğeniye sunuldu.

“Sanat Hayatımızın Vazgeçilmez Bir Parçası”

Programın devamında, sanatçı Zor’un arkadaşlarının, sanatçının eserleri ve sanat hayatını ele aldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sanatçı Raif Zor, söyleşinin sonunda yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Sanat, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. İyi ki sanat var. Bugün sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, tüm dostlarıma ve tüm sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda, sanatçı, kendisinin kaleme aldığı öykü kitabı, ‘Çakma Hırsız’ı edebiyatseverler için imzaladı.

Öte yandan, sevilen sanatçının resim sergisi, 12 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.