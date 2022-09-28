Yaşam Akademisi’nde sağlıklı ve uzun yaşam hakkında bilgiler paylaşılacak

Alanında uzman isimler eşliğinde farklı konuları işleyen AKİŞ GYO markası Yaşam Akademisi her ay birbirinden keyifli konuklar ağırlamaya devam ediyor. Dr. Ayşegül Çoruhlu, 29 Eylül’de Yaşam Akademisi’nin konuğu olarak Akbatı misafirlerine, sağlıklı ve uzun bir yaşamın ipuçları konusunda bilgiler verecek.

Sağlıklı yaşam denince ilk akla gelen isimlerden Dr. Ayşegül Çoruhlu 29 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te Yaşam Akademisi kapsamında Akbatı ziyaretçileriyle buluşacak. Dr. Çoruhlu, söyleşisinde sağlıklı ve uzun bir hayat sürmek isteyenlere birbirinden özel bilgiler verecek.

Yapılan açıklamaya göre Dr. Çoruhlu; antioksidan, gıda duyarlılığı, kişiye özel hormon ve genetik testleri gibi ileri anti-aging yaklaşımlarını ilk uygulayan hekimlerden biri olarak vitamin ve mineral desteği kullanımı hakkında uzun süre eczacı ve doktorlara seminerler verdi. ‘Alkali Diyet’, ‘Tokuz Ama Açız’, ‘Kuantum Beslenme’, ‘Sirkadiyen Beslenme’ ve ‘Her Yönüyle Bağışıklık’ adlarıyla 5 kitap çıkaran Dr. Çoruhlu bu kitaplarda sağlıklı kilo ve uzun, hastalıksız bir ömür için alkali beslenmenin püf noktalarını ele aldı.

Söyleşi katılımı için AVM’nin mobil uygulamasına üye olup katılım kodu alınması gerekiyor. Detaylı bilgiye AVM’nin mobil uygulaması ve akbati.com’dan ulaşıldığı belirtildi.