Yarıyıl tatilinde eğlencenin adresi Kadıköy

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklar Yarıyıl Şenliğinde Buluşuyor” sloganıyla Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)’nde 22 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında düzenlediği şenlikte çocuklar birbirinden renkli etkinliklerde hem öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.

Yarıyıl şenliği, HKÇKM’nin 4’üncü yıldönümü kutlamasıyla açılışını yapacak. Program Şef Özgür Günay yönetiminde Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası’nın alacağı sahne ile başlayacak ve Latin Dans Yıldızları gösterisi ile son bulacak. Çocukların farklı etkinliklerle buluştuğu, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurdukları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulundukları HKÇKM’nin 4’üncü yıldönümüne özel hazırlanan program 22 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da HKÇKM’de ücretsiz olarak izlenebilir.

Çocuklar için kitap günleri

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği, bu yıl sekizinci yılına giren Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsamında düzenleniyor. KKM’de 26 Ocak’ta başlayacak ve Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevinin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 30 Ocak’a kadar devam edecek.

Birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için birbirinden eğlenceli atölyeler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ile dolu bir program yer alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans, resim, kukla, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı gibi atölyelerde bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da hukukun ne olduğunu, kime, neden ve ne zaman gerektiğini öğrenecek; hayvanların ve robotların hakları olabilir mi sorularına cevap bulacak ve iklim krizinde sorumluluklarının ne olduğunu keşfedecekler. Şenlik programında atölyelerin yanı sıra kısa animasyon filmler, konserler ve illüzyon gösterileri gibi her günü farklı aktivitelerle dolu bir program çocuklar için hazırlandı.

Katılım için

Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım için etkinlik tarihinden 5 gün önce HKÇKM’nin 02163572837 ve KKM’nin 02166580014 numaralı telefonundan rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına ise online bilet satış sayfalarından bilet temin ederek katılım sağlamak mümkün. Programa Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ulaşılabilir.