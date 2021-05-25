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Yaralı martının imdadına Ümraniye Belediyesi yetişti

Ümraniye Madenler Mahallesi’nde yaralandığı için bir binanın çatısına düşen martıya, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri müdahale etti. Çatıdan kurtarılan yaralı martı, rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

İSTANBUL 25.05.2021, 15:06
Yaralı martının imdadına Ümraniye Belediyesi yetişti

Ümraniye Madenler Mahallesi’nde yaralandığı için bir binanın çatısına düşen martıya, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri müdahale etti. Çatıdan kurtarılan yaralı martı, rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Madenler Mahallesi’nde yaralı bir şekilde bulunan yavru martı, hayvanseverleri harekete geçirdi. Martının çatı katında mahsur kaldığını ve uçamadığını gören vatandaşlarımız, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarı alan ekipler ise kısa sürede mahalleye gelerek yaralı yavru martıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından dikkatli bir şekilde araca alınan martı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ekipler, yavru martının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
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