Yaralı Leyleğe Esenyurt Belediyesi sahip çıktı
ESENYURT BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YARALI LEYLEĞE SAHİP ÇIKTI. BARINAĞA GETİRİLEN LEYLEĞE İLK MÜDAHALEYİ YAPAN EKİPLER, ARDINDAN TEDAVİSİNİN TAMAMLANMASI İÇİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA MERKEZİNE SEVKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleğe sahip çıktı. Barınağa getirilen leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, ardından tedavisinin tamamlanması için İstanbul Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Merkezine sevkini gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine sokaktan alınarak barınağa getirilen yaralı leyleği tedavi altına aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese giderek vatandaştan teslim aldıkları yaralı leyleği, Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne getirdi. Merkezde yapılan acil müdahalenin ardından, bacağından yaralanan leylek tedavi edilmek üzere belediye ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi hastanesine teslim edildi.
Leyleğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Özgür Babür, “Birimimize vatandaşın ihbarı üzerine gelen leyleğin ilk acil müdahalesini yaptıktan sonra, tedavisini tamamlamak için İstanbul Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Merkezine sevkini yaptık” dedi.
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