Vestel’den İstanbul’a 3 yeni mağaza

Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, İstanbul’da 3 açılış birden yaptı. Şişli, Bakırköy ve Sancaktepe’de faaliyet göstermeye başlayan mağazalar, farklı bir tüketici deneyimi sunmak için tasarlandı.

Türkiye’nin 81 ilinde mağazacılık hizmeti sunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Şişli Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Bakırköy Airport AVM ve Sancaktepe Sancakpark AVM’de hizmete başlayan şubeler ile birlikte şirket, farklı tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptini İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor. Mağazalarda, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilere sunuluyor.