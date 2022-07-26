IHAAW103049-EKO/26-07-2022

- Vestel Ekspres, Susurluk ve Karesi mağazaları açıldı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Vestel’in küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, Balıkesir’de iki mağaza açtı. Susurluk ve Karesi’de açılan iki yeni mağaza tüketiciye ürün bulma, ürün ve fiyat karşılaştırma, aynı gün teslimat gibi hizmetler sunacak.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres konsepti ile Balıkesir’de iki mağaza birden açtı. Susurluk ve Karesi ilçelerinde açılan mağazalarla birlikte Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı ise 103’e ulaştı. Tüm ürün gruplarının teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres’lerde müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Mağazalar, müşteriye ürün bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca mağazalarda müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşabiliyor.

(MFA-E)

26.07.2022 10:32:10 TSI

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