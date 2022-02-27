Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı belli oldu

Yenikapı’da yapılan Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını seçti. Mehmet Fatih Yağız’ın yeni başkanı olduğu Van Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nun toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu toplandı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan kurul toplantısında yeni başkan Mehmet Fatih Yağız oldu. Halk oyunlarıyla başlayan Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Vanlı sanatçıların oluşturduğu Koma Hevdeng grubunun söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılarla devam etti. Yine Van’ın yetiştirmiş olduğu sanatçı Mehmet Öndül ve Celal Yarıcı da katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Öte yandan toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, disiplin raporu ve son 3 yıllık gelir gider raporları okunarak müzakere edildi. Genel başkan adaylarının konuşmalarından sonra oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Mehmet Fatih Yağız, bir diğer aday olan Murat Teymur’un karşısında oy çokluğuyla yeni başkan seçildi. Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu’na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, diğer ilçe belediye başkanları ve çok sayıda Vanlı vatandaş katıldı.

Siyasi görüşlerin farklılık gösterebileceğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “Metropole yerleşen Vanlı hemşerilerimizin bu birlik beraberliklerini görmek için buradayım. Bu federasyonun yapacağı seçimin Van’ımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu federasyonda her siyasi görüş olabilir ama bu siyasi görüşler federasyonun dışındadır. Van önemli bir şehirdir. Çeşitli medeniyetlere baş şehirlik yapmış bir şehrimizdir. Hak ettiği yere de gelecektir, getireceğiz” açıklamasında bulundu.

Kongrenin hayırlara vesile olacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Biz bu toprağın çocukları olduğumuzdan hareket ediyoruz. Dilerim Van Dernekler Federasyonu’nun bugünkü kongresi hayırlara vesile olur. Vatanın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olur. Bu tür dernekler, toplanma yerleri, sivil toplum örgütleri birliğin, beraberliğin adresleri. Bu vatan hepimizin vatanı. Aynı bayrağın altında bu cennet vatanda kardeşçe yaşamamıza vesile olacak bir kongre olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı seçilen Mehmet Fatih Yağız, “7 aydır sahadayız. 600’e yakın delegemizin elini sıktık ve 84’e yakın derneklerimizi, başkanlarımızı defalarca ziyaret ettik. Biz güçlüyüz, inanıyoruz, hizmet için geliyoruz. İnşallah halkımıza büyük hizmetler yapacağız. Van Federasyonu’nu genel merkezi yapacağız. Van Tanıtma Günleri yapacağız. Çok ciddi işler yapacağız. Önümüzdeki dönemde bine yakın çocuğa burs vaadimiz var” dedi.

Beylikdüzü AK Parti Belediye Meclis Üyesi Dilaver Arvas ise, “İstanbul’da yaklaşık 450 bin Vanlı var. Federasyonun çatısı altında yaklaşık 100 tane dernek var. Vanlıların birliğini, temsiliyetini, beraberliğini, gücünü burada gösterebilmek, savunabilmek, haklarını koruyabilmek, aşsızlara aş, işsizlere iş sağlayabilmek için böyle bir federasyonu dernekler, vakıflar vasıtasıyla burada sürdürmeye gayret ediyoruz. Ben burada siyasi kimliğimde bulunuyorum. Federasyonda herhangi bir görevim yok. Arkadaşlarımıza, Vanlı kardeşlerimize, Van’a gönül vermiş dostlarımızla bir arada bulunmak için buradayız” dedi.