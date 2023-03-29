Uzmanlar Bağcılar’da yaşanılabilir mutlu çevreler oluşturmak için bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda belediye yetkilileri ve İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyeleri, daha yaşanılabilir bir Bağcılar için hayata geçirmek istedikleri projeleri konuştu.

Bağcılar Belediyesi, 20 Mart günü Bağcılar’ın sürdürülebilir gelişimi ve dönüşümüne yönelik önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, öğretim üyeleri Dr. Sezen Tarakçı ile Dr. Pelin Olcay ve ilgili birim müdürleri katıldı. Davetlilerin stratejik amaç ve planlar üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda Tarakçı ile Olcay, “Sürdürülebilir Kentleşme”, “Sosyal Yapının İyileştirilmesi”, “Kentsel Dönüşüm”, “Miras Alanlarının Korunması” başlıkları altında sunumlar yaptı. Bölgede yaşanılabilir mutlu çevreler oluşturmak istediklerini söyleyen akademik isimler, hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili ipuçları da verdi.

"Vizyonu olan bir kent oluşturmak istiyoruz"

Bağcılar’da dönüşümü hedeflediklerini ve bu nedenle bir yıl içinde 18 ayrı toplantı yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak bir dönüşüm master planı yapıyoruz. Kent bilincini ortaya koyacak şekilde parkıyla, donatı alanlarıyla, kültür-sanat merkezleriyle, spor alanlarıyla, yaya yollarıyla, kimliği ve vizyonu olan, çocukları geleceğe hazırlayacak bir kent olmasının bilinciyle bir yapı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıda ele alınan konuların değerlendirildikten sonra ilerleyen süreçte yapılacak yeni bir toplantıda karara bağlanacağı belirtildi.