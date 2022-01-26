Uzmanlar arı ürünlerinde kalitenin önemini konuştu

Diyetisyenler ‘Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Etkinliği’nde bir araya geldi. Anadolu propolisinin farkı ve faydalarının konuşulduğu etkinlikte, Anadolu arı ürünlerinin diğer ülkelerden elde edilen propolis ve arı ürünlerinden daha yüksek kalitede olduğu vurgulandı.

19 Aralık Çarşamba günü İstanbul Ortaköy’de düzenlenen ‘Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Etkinliği’nde uzmanlar ve diyetisyenler bir araya geldi. Etkinlikte Prof. Dr. Tanju Besler, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu arı ürünlerinin faydalarını ve beslenmeye nasıl dahil edilebileceğini anlattı. Prof. Dr. Tanju Besler, Anadolu arı ürünlerinin üstün özelliklerini ve sağlık faydalarını anlattı. Besler, “Anadolu arı ürünleri yüksek fenolik ve flavonoid içeriğine sahip doğal besinler. İçeriğindeki bu antioksidan bileşenler incelendiğinde Anadolu arı ürünlerinin diğer ülkelerden elde edilen propolis ve arı ürünlerinden daha yüksek kalitede olduğunu görüyoruz. Akut ve kronik hastalıklarda oksidatif stres önemli bir konu. Bilimsel literatür incelendiğinde kanser, diyabet, metabolik sendrom, nörolojik sorunlar, kardiyovasküler hastalıklar, yara ve yanık tedavisi, diş ve diş eti rahatsızlıkları gibi birçok sorunda propolisin olumlu etkiler sağladığını görüyoruz. Covıd-19’da propolisin önemli bir potansiyel sitokin inhibitörü olduğuna dair yeni yayınlar mevcut. Pandemi ile savaştığımız bu süreçte günlük beslenmenize mutlaka Anadolu propolisi damla dahil etmenizi öneririm. Arı ürünlerinde sahtecilik sıklıkla karşılaşılan bir durum. Yerli üretim yapan, ürünlerine güvendiğiniz propolis ve arı ürünü üreticilerini tercih etmelisiniz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi”

BEE’O Propolis kurucu ortağı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, Anadolu propolisi ve arı ürünlerinin farkını anlattı. Samancı, “Piyasada arı ürünleriyle ilgili bilgi kirliliği var. Pazardan alınan ürünler ve Anadolu arı ürünlerimiz laboratuvar analizleriyle karşılaştırıldığında ciddi farklılıklar görüyoruz. Antioksidan kapasiteleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve içerdikleri bileşenler incelendiğinde bu bilgilerin tüketiciye yanlış beyan edildiği ortaya çıkıyor. Geliştirmiş olduğumuz patentli özütleme yöntemi ile Anadolu propolisini çeşitli formlarda ürünlerimizde değerlendiriyoruz. Ayrıca ürünlerimiz tüketiciye ulaşmadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi’nde analiz ediliyor. Bugün Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı zehri üreticisiyiz” dedi.

“Sağlığı doğal ürünlerle destekleyebiliyoruz”

Bağışıklığın doğal yollarla desteklenmesinin önemini vurgulayan Tanuğur, markalarına ait doğal arı ürünleri ile yürütülen bilimsel çalışmaların her geçen gün arttığını söyledi. Tanuğur, "Covid-19 üzerine yapılan ilk profilaksi çalışması da BEE’O Anadolu propolisi ile yapıldı. Sonuçlar incelendiğinde enfeksiyona karşı yaklaşık yüzde 98 oranında koruma sağladığı görüldü. Bunun dışında laboratuvar ortamında ve klinik olarak yürütülen çalışmalar da literatür ile paylaşıldı. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin yanında doğal bağışıklık destekleyici arı ürünleri de çok değerli. Sizler sayesinde bu değerli ürünlerin şifasını topluma tekrar hatırlatıyoruz. Hastanelere, ilaçlara başvurmadan önce bu doğal ürünler ile sağlığımızı destekleyebileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

"Günlük beslenmede propolis kullanıyorum"

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak da, sağlıklı beslenme programına Anadolu arı ürünlerinin nasıl dahil edebileceğinden bahsetti. Koçal, “Arılar hem kendi ürünlerini bizlere sunan hem de tozlaşmadaki rolleriyle değerli tarım ürünlerinin gelişmesine katkıda bulunan değerli canlılar. Nüfusları gitgide azalan bu canlıları kaybedersek ne yapılan tarımın bir değeri olur ne de çıkan ürünlerin kalitesi olur. Anadolu coğrafyası bitki çeşitliliği bakımından çok zengin. Bizlere sunduğu ürünlerin kalitesi ve besin içeriği de bir o kadar zengin. Ben günlük beslenmeme propolis damlayı mutlaka dahil ediyorum. Ham bal, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi ürünleri de beslenmeme çeşitlilik katmak için ekliyorum. Sağlıklı tariflerimde, ara öğünlerimde, smoothie karışımlarımda mutlaka yer alıyorlar. Büyüme gelişme döneminde arı ürünlerinin tüketimine çok önem veriyorum ve her aileyi bu konuda bilinçlendiriyorum. Yaşamın ilk yıllarında bağışıklık sisteminin de temelleri atılıyor ve bireyin sağlıklı bir hayat sürmesi birçok genetik faktörün beraberinde beslenme alışkanlıklarına da bağlı. Bu sebeple kendine özgü bileşenler, birçok besin öğesi ve antioksidanlar açısından zengin arı ürünlerini her yaştan bireyin hayatına dahil etmesi için çabalıyorum” şeklinde konuştu.