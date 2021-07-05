Üsküdar’da evi soyan hırsızlar, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı

Üsküdar’da soyulan evin zanlıları, ev sahibinin oğlunun arkadaşları çıktı.

Hırsızların Üsküdar’daki bir evden 4 bin 425 dolar, 18 bin 500 Tük lirası ve çok sayıda altın çalması üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemesiyle kimlikleri tespit edilen şüpheliler, mağdur vatandaşın oğlunun arkadaşları çıktı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşanan hırsızlık olayı 2 Temmuz tarihinde Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde N.G. isimli şahsa ait evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evden 4 bin 425 dolar, 18 bin 500 Türk Lirası, 1 adet 20 gram altın, 2 adet 1 gram altın, 9 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın çalındı.

İhbar üzerine emniyet güçleri tarafından başlatılan çalışmalarda güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Mağdur şahsın oğlunun arkadaşları olduğu belirlenen A.G.D. (19) ve V.Y. (24) isimli şahısların olay yerine geldikleri kiralık aracın GPS bilgileri üzerinden yapılan araştırmada, aracın Beykoz ilçesinde bulunan bir iş yeri önünde park halinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle şüpheli şahıslar belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından 4 Temmuz günü tutuklanarak ceza evine gönderildi.