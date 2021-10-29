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Üsküdar’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman ile yaşandı

Cumhuriyetin 98’inci yılını Harem Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlayan Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne aldı. Üsküdarlı vatandaşlar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL 29.10.2021, 11:04
Üsküdar’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman ile yaşandı

Cumhuriyetin 98’inci yılını Harem Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlayan Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne aldı. Üsküdarlı vatandaşlar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyetin 98’inci yılına özel, Harem Meydanında konser etkinliği düzenledi. Konserde ünlü sanatçılar İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman sahne alarak şarkılarını Üsküdarlı vatandaşlar için seslendirdi. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Vatandaşlar havanın soğukluğuna aldırış etmeden konsere yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahneye çıkarak sanatçıları tebrik edip hediyelerini takdim etti. Mikrofonu eline alan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Yarın gerçekten güzel bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıldönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Bu gök kubbenin altında, bu al bayrağın altında, hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım inşallah. Sizleri çok seviyoruz sevgili gençler. İyi ki varsınız, iyi ki Türkiye var, iyi ki Cumhuriyetimiz var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Konsere katılan ve eğlendiğini belirten Semih Mert Yavuz, “Gerçekten çok güzeldi. Pandemiden sonra arkadaşlarımızla birlikte çok iyi geldi, eğlendik. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Ortam çok güzeldi, sıcaktı” diye konuştu.

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