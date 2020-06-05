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Üsküdar belediyesi çöpten ‘hayır’ çıkarıyor

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, GERİ DÖNÜŞÜMDEN SAĞLADIĞI GELİRLE YÜZLERCE ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE, BİNLERCE KİŞİYE SICAK YEMEK, KİMSESİZ VE YOKSUL ÇOCUKLARA EĞİTİM BURSU, KİTAP-DEFTER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YİYECEK VE GİYECEK SAĞLIYOR.

Üsküdar belediyesi çöpten ‘hayır’ çıkarıyor

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, GERİ DÖNÜŞÜMDEN SAĞLADIĞI GELİRLE YÜZLERCE ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE, BİNLERCE KİŞİYE SICAK YEMEK, KİMSESİZ VE YOKSUL ÇOCUKLARA EĞİTİM BURSU, KİTAP-DEFTER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YİYECEK VE GİYECEK SAĞLIYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 13:38
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Üsküdar belediyesi çöpten ‘hayır’ çıkarıyor

Üsküdar Belediyesi, geri dönüşümden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul çocuklara eğitim bursu, kitap-defter, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki hizmetlerin yapımında kullanmıyoruz burada elde ettiğimiz gelirlerin tamamını sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanıyoruz” dedi.

Proje kapsamında bin kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımları, muhtarlar ve okul müdürlerine geri dönüşüm için yapılabilecekleri anlattı. Yılda yaklaşık 20 bin ton çöpü ayrıştıran Üsküdar Belediyesi Türkiye’ye örnek olan geri dönüşüm modeli ile binlerce insana umut oldu. Üsküdar belediyesi, dönüşümden sağladığı milyonlarca lira gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul çocuklara eğitim bursu, kitap-defter, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İstanbul’un en büyük geri dönüşüm tesisinde çöpten elde edilen kazanımları ilgili verdiği bilgide, “Kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki hizmetlerin yapımında kullanmıyoruz burada elde ettiğimiz gelirlerin tamamını sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dar gelirli vatandaşlarımıza sağlık problemi olan vatandaşlarımıza geçim sıkıntısı olan vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kumanya koliler var. Bin aileye böyle kumanya dağıtıyoruz ya da destek alışveriş kartları var nakit para yatırıyoruz hesaplarına ve sonuçta geçimlerine faydası olabiliyor" dedi.

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