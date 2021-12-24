Üreten Engelliler Maltepe’de yılbaşını erken karşıladı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi, yeni yılı erken karşıladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte engelli çocuklar yeni yıl dileklerini başkana iletirken, Başkan Kılıç da tek tek çocuklarla ilgilenerek yeni yıllarını kutladı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde yaklaşan yılbaşı öncesi bir parti düzenlendi. Çalışkan Karıncalar Atölyesi’nde eğitim gören toplam 75 öğrenci ve velilerinin katıldığı yeni yıl etkinliğine Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcısı Canan Döner de katıldı. Atölyelerin süslendiği, pasta, börek, salata, tatlı ve kısırın yapıldığı partide yılbaşı ağaçları da süslendi. Çocuklar daha sonra yapımında da katkıda bulundukları yemekleri birlikte yedi, halay çekip dans ederek eğlendi.

Öğrencilere sertifikaları dağıtıldı

Felekten bir gün çalan çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Ali Kılıç, atölyelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Maltepe İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nce alanlarına göre 24 çocuğa verilen kurs bitirme belgelerini de dağıtan Ali Kılıç, çocuklar ve velilerle konuşarak yeni yıl taleplerini de dinledi. Kılıç burada yaptığı konuşmada çocuklara yeni yılla birlikte bazı konularda müjdeler vereceğini belirtti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.