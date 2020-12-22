Ünlüler Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk oluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi öncesi başlattığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Farika Sohbetleri’ne korona virüs tedbirleri kapsamında online canlı yayınlarıyla devam ediyor. Tarih, sanat, edebiyat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya üzerinden Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk oluyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında üst düzey tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, diğer yandan vatandaşların kültür-sanat faaliyetlerinden geri kalmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hizmete açıldığı günden bu yana gençlerin gözdesi olan Farika Kitaplı Kahve’de gerçekleştirilen Farika Sohbetleri online canlı yayınlarla devam ediyor. Gaziosmanpaşalılar, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan söyleşilerle evlerinde keyifli vakit geçiriyor.

Sosyal medya canlı yayınlarında renkli söyleşiler gerçekleştiriliyor

Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgi gösterdiği Farika Sohbetleri kapsamında Hasan Kaçan, Coşkun Yılmaz, Erhan Afyoncu, Cansu Canan Özgen, Abdurrahman Uzun ve Kahraman Tazeoğlu gibi isimler sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Her ay düzenlenen programlarda sanattan edebiyata, sağlıktan sosyal yaşama birçok konu üzerine renkli söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geçtiğimiz aylarda Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret etmiş, gençlerle bir araya gelmişti. Mekânın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, bu tür başarılı projelere her zaman destek verdiklerini belirterek, Farika Kitaplı Kahve’nin ülkemiz adına örnek teşkil ettiğini ve yaygınlaşması gerektiğini dile getirmişti.

Gençlerin kültürel buluşma noktası

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçede kitap okuma alışkanlığına ve kültürel yaşama katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı Farika Kitaplı Kahve, açıldığı günden bu yana öğrencilerin ve kitap meraklılarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Tarih, edebiyat ve bilim başta olmak üzere çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20 bin eserin bulunduğu mekan; kafeteryası, sosyal etkinlik alanları, mescidi ve doğa manzarası ile her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Ayrıca sınava hazırlanan öğrencilere, uzman psikolog tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Farika Kitaplı Kahve, şu an pandemi tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile ziyarete kapalı durumda bulunuyor.