Ümraniye’nin cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Ümraniye Belediyesi, korona virüsle olan mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Ümraniye’nin cadde ve sokaklarının mikronsis aracıyla dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Ümraniye’nin tüm cadde ve sokaklarında korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ümraniye Belediyesi, pandeminin başladığı günlerde vakit kaybetmeden bu sürece önemli bir katkıda bulunacak olan yerli üretim mikronsis aracını temizlik filosuna dahil etti. Belediyenin temizlik ordusuna katılan araç, Ümraniye’nin cadde ve sokaklarında bir yıl boyunca dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Araç tankının içerisine konulan ve herhangi bir yan etkisi olmayan solüsyonunu püskürtüp, cadde ve sokaklara yayarak dezenfekte çalışmalarına önemli bir katkı sağlayan mikronsis aracı, çalışmalarına devam ediyor. Bu araçla birlikte Ümraniye’nin cadde ve sokakları daha hızlı ve etkili şekilde dezenfekte ediliyor. Mikronsis aracının çalışmaları sürecek.