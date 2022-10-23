Ümraniye’de Uluslararası Aşıklar Şöleni

Ümraniye Belediyesi’nin katkıları ile 3. Uluslararası Aşıklar Şöleni, Ümraniye Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi’nin katkıları ile 3. Uluslararası Aşıklar Şöleni, Dünya Aşıklar Derneği İstanbul Şube Müdürü Erzade Kapan öncülüğünde Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Şölene katılan aşıklar, çaldıkları bağlamalarıyla seyircileri mest etti. Aşık geleneğinin kaybolmaması, ilerleyen nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şölende 18 aşık hünerlerini sergiledi. Şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Aşıklık geleneği Anadolu’muzda UNESCO tarafından da korunan bir gelenek”

Erzurumlu Aşık Temel Turabi, “Belediyemizin üçüncü yapmış olduğu etkinlik. Her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Ümraniye Belediye Başkanımıza ve bu konuda yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz aşıklar Anadolu’nun dört bir yanından geldik. Ben Bursa’dan geldim, Erzurumluyum. Kars’tan gelen, Sivas’tan gelen, her yerden gelen var. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Aşıklık geleneği Anadolu’muzda UNESCO tarafından da korunan bir gelenek. Yaşatılması gereken somut olmayan kültürel miras. Elimizden geldiği kadar öldürmemeye çalışıyoruz bu geleneği. Genç aşıklarımızı yetiştirerek geleceğe hazırlıyoruz. 5 bin yıllık ata geleneği bu. Ümraniye’de olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Aşık Bayram Denizoğlu, “2010 yılında UNESCO’ya seçilmiş hikaye dalında bir aşığım ben. Çok sayıda aşıklarımız bu işin içindeler. Hepsi birbirinden güzel ve saygıdeğerdir. Aşıklarımıza ve Ümraniye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.