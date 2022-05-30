Ümraniye’de sivrisineklere geçit yok

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların yazı daha sağlıklı ve güvenli geçirebilmeleri için sene boyunca tüm mahallelerde yürüttüğü sivrisinek ilaçlamalarına, havaların ısınması nedeniyle hız verdi. Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun: “Ekiplerimiz komşularımızın güvenli ve konforlu bir yaz geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor ve çalışmaya devam edecek” dedi.

Ümraniye’de, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte büyük sorunlara sebep olan sivrisineklerle ilgili ilaçlama çalışmaları hız kazandı. Kış döneminde ağaçlar, parklardaki yeşil alanlar ve kanalizasyon bölgelerinde yazı bekleyen sivrisinekler vaktinde önlem alınmadığı takdirde büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor. Yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde etkin olan sivrisinekler her yaştan insanın korkulu kâbusu oluyor. Sivrisinekler aracılığıyla bazı hastalıklar da insanlara bulaşarak can kaybına neden olabilecek önemli sorunları da beraberinde getiriyor.

Ümraniye Belediyesi de sivrisineklerle alakalı yaşanabilecek sorunlara karşı yıl boyunca çalışma yürütüyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına ara vermeden sivrisineklerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi sivrisinek ilaçlamasında da sınıfta kalmıştı. İstanbul’un birçok ilçesinde bir yandan yaz sıcaklarıyla mücadele eden İstanbullular bir yandan da sivrisinekler ilgili büyük sorunlar yaşamıştı. Ümraniye Belediyesi İBB sorumluluğunda yer alan bölgelerde de çalışma yaptığı için Ümraniyeliler yazı rahat bir şekilde geçirmişti. Ümraniye Belediyesi sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, bu ilaçlamalar sırasında diğer canlıları da düşünerek; çevre dostu, uygun ürün ve en doğru yöntemi kullanarak gerçekleştirilen çalışmalarda park, yeşil alan, kanalizasyon mahalli ve çöp konteyneri olmak üzere tespit edilen tüm alanları titizlikle ilaçlıyor.

Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun sivrisinekler ve bunlarla yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sivrisinekler ağaç yapraklarında mı ürerler, üredikleri ortamdan ne kadar uzağa uçabilirler? sorusuna Coşkun, "Hayır. Sivrisinekler sadece durgun sulara yumurta bırakarak ürer. Üreme ortamlarından 3 km kadar uzağa uçabilirler. Sivrisinekler hızlı mı ürerler? sorusuna, Evet. Bir dişi sivrisinek tek yumurtlamada yaklaşık 400 adet yumurta bırakabilir. Ortalama 3 hafta yaşayan sivrisinekler yaklaşık 3 defa yumurtlama yapabilirler. Yani bir sivrisinek hayatı boyunca yaklaşık bin 200 yumurta bırakabilir. Sivrisinekler neden ısırıp, kan emerler? sorusuna, Sivrisinekler yumurtlayıp üreyebilmek için kana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple sadece dişi sivrisinekler ısırıp, kan emer. Erkek sivrisinekler de sadece bitki nektarıyla beslenirler" dedi.

Coşkun, sivrisineklerin en aktif olduğu zaman aralığı hangisidir? sorusuna, "Gün batımı ve gün doğumu arasında geçen süre, sivrisineklerin en aktif olduğu zaman dilimidir. Sivrisinekler insan seçerler mi? sorusuna, Evet. Sivrisinekler, iri yapılı ve kilolu insanlara daha sık yönelim yaparlar. Havaya yayılan karbondioksit ve ter kokusu da sivrisineklere çekici gelebilmektedir. Sivrisinekler kıyafet rengine göre seçicilik gösterirler mi? sorusuna ise, Evet. Özellikle koyu renklere karşı daha fazla yönelim gösterirler. Sivrisinekler daha çok hangi kan grubunu tercih ederler? sorusuna, 0 Rh kan grubuna sahip insanlar sivrisinekler için daha çekicidir. Sivrisinek ısırmalarına en çok kimler maruz kalır? sorusuna, çok terleyen, vücut ısısı yüksek olan, daha fazla karbondioksit, laktik asit ve amonyak salgılayanlar sivrisinek ısırmalarına daha fazla maruz kalırlar" dedi.

Coşkun, sivrisineklerle mücadele yöntemleri nelerdir? sorusuna ise, "Sivrisineklerle 5 tür mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar; biyolojik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve genetik mücadele yöntemleridir. Kimyasal mücadele, kullanılan ilaçların ekosisteme yönelik tehlikeli olması nedeniyle çok tercih edilen bir yöntem değildir. Biyolojik mücadele ise sağlıklı bir yöntem olup; sivrisineklerin üreme ortamları olan durgun sulara bırakılan ve sadece sivrisinek kurtçukları ile beslenen bakteri ya da gambusya balıkları ile yapılmaktadır. Bu şekilde biyolojik mücadelede ana hedef, sivrisineğin uçmadan bertaraf edilmesidir. Bir diğer yöntem de kültürel mücadeledir. Bu yöntem bilinç ve farkındalık oluşturmaya yöneliktir. İnsanları, sivrisineklerin nasıl ve nerelerde ürediklerine dair bilgilendirmeye dayanan bir yöntemdir. Bu mücadele yönteminde; evimizde, balkonumuzda, bahçemizde farkında olmadan yarım çay bardağı kadar durgun suda nasıl sivrisinek üretebildiğimizi vatandaşlarımıza anlatarak oluşabilecek sivrisinek kaynaklarını oluşmadan önlemek hedeflenmektedir. En önemli mücadele yöntemlerinden biri de fiziksel mücadele yöntemidir. Bu da, sivrisineklerin ürediği durgun suların bertaraf edilmesi ve yaşadığı fiziksel alanların ortadan kaldırılmasına yönelik etkili bir çalışmadır. Son olarak da genetik mücadelen bahsedebiliriz. Sivrisineklerin genetik yapılarının bozularak çok fazla üremelerinin önüne geçilmesi hedeflenen, daha ziyade araştırma, inceleme safhasında olan, henüz pratikte kullanılmayan bir metottur" diye yanıt verdi.

Sivrisineklerle bireysel mücadele nasıl yürütülür? sorusuna ise, "İnsanlar, yaşam alanlarında gördükleri ağzı açık tüm durgun su ve su birikintilerini ortadan kaldırarak, pencerelere sineklik, yataklara cibinlik takarak sivrisineklerle mücadele edebilirler" dedi.

Belediyeler yalnızca yaz aylarında mı sivrisinekle mücadeleye yönelik çalışmalar yapıyorlar? sorusuna, "Hayır. Belediyeler 12 ay boyunca sivrisinek mücadelesi yapmaktadır. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerin popülasyonunda ciddi bir artış söz konusu oluyor. Biz de belediyeler olarak bu dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kış ve bahar aylarında vatandaşlarımızın görmediği alanlarda, sivrisineklerin kışlak alanlarında sivrisinekle mücadele hizmetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Kışın neden sivrisinek görülmez? sorusunu cevaplayan Coşkun, "Sivrisinekler kış aylarında soğuktan etkilenmemek için kanalizasyon, menfez, bodrum katları gibi alanlarda yaşamlarını sürdürür buralarda kışlarlar" dedi.

Yaz aylarında pencerelerde sineklik olan evlerde bile sinek olabiliyor. Bunun sebebi nedir? sorusuna, "Evlerde ağzı açık olarak bardakta bekletilmiş durgun su, saksı altlıklarındaki su birikintileri ve benzerleri rahatsız edecek kadar sivrisinek üremesine neden olmaktadır" dedi.

Su kaynağı olmayan yaşam alanlarında da çok fazla sivrisinek olabiliyor. Bunun sebebi nedir? sorusuna cevap veren Coşkun, "Yaşam alanlarında ağzı açık ve içi su dolu bir varil, bir mahalleyi işgal altına almaya yetecek kadar sivrisinek üretmeye katkı sağlayacaktır. Ayrıca gideri tıkalı olan yağmur olukları da önemli sivrisinek üreme ortamlarıdır. Sivrisineklerin üremesi için illaki göl, gölet, dereye gerek yoktur, saksı altlığındaki birikinti su dahi üremeleri için yeterlidir" dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin yürüttüğü sivrisinekle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Coşkun, "Ekiplerimiz yıl boyunca çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz aylarında sokak ilaçlamaları sivrisinekle mücadelemizin küçük bir parçasını oluşturuyor. 12 ay boyunca devam eden sivrisinek mücadelesinde hava ısısının üremeye elverdiği ilkbahar sonu, yaz, sonbahar başı aylarda Ümraniye’deki göl, gölet, dere, kanal, süs havuzları, inşaat şantiyeleri gibi tüm sulak alanlarda sivrisinek yumurta oluşumunu engellemek amacıyla belirlediğimiz periyot dahilinde ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Ayrıca kış aylarında da sivrisineklerin kışı geçirdiği kanalizasyon, menfez, bodrum katları gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Tespit ettiğimiz tüm noktalarda periyodik çalışmalarımıza 12 ay boyunca hiç ara vermiyoruz. Vatandaşlarımızdan 444 9 822 numaralı Çözüm Merkezi’ne gelen talep ve şikâyetler de hızlı bir şekilde ayrıca çözüme kavuşturulmaktadır. Sivrisinekle mücadelede kullandığımız yöntem ve ilaçları seçerken çok hassas davranıyoruz. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya zarar verecek yöntem ve ilaçlar tercih etmiyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması çok önemli. Sivrisineklerin sadece durgun sulara yumurta bıraktığını daha önce belirtmiştim; evimizde, bahçemizde, tüm açık alanlarda bulunan kirli ya da temiz su birikintileri, ağzı açık su bidonları-variller, apartman bodrumları ile asansör boşluklarındaki su birikintileri sivrisinekler için ideal üreme alanlarıdır. Su kaplarının ağızları kapatılmalı ya da içerisindeki su dökülmelidir. Saksı altlıklarında su birikmesine müsaade edilmemelidir. Bu tür önlemlerle de sivrisineklerle mücadele noktasında önemli bir mesafe kat edebiliriz. Ekiplerimiz, komşularımızın güvenli ve konforlu bir yaz geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor ve çalışmaya devam edecek" diye konuştu.