Ümraniye’de kuşlar yuvasız kalmıyor

Ümraniye Belediyesi, doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla parklarda bulunan ağaçlara ahşap kuş yuvası yerleştirerek kuşlara yuva yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle evlere kapandığımız bu süreçte yuvalarımızın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de sadece insanların değil, tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirmek için var gücüyle çalışıyor. Ekipler, ilçedeki tüm parklara ahşap kuş yuvaları yerleştiriyor. Bu sayede kuşlar; kışın olumsuz şartlarından korunmanın yanı sıra daha sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarına kavuşuyor.