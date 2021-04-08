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Ümraniye’de ibadethaneler Ramazan’a hazır

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin iç ve dışta yer alan kullanım alanlarını düzenli olarak temizleniyor. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte bütün ibadethaneler tepeden tırnağa temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

İSTANBUL 08.04.2021, 11:17
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Ümraniye’de ibadethaneler Ramazan’a hazır

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin iç ve dışta yer alan kullanım alanlarını düzenli olarak temizleniyor. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte bütün ibadethaneler tepeden tırnağa temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi, ilçede yer alan 144 cami ve 2 cemevini her ay düzenli olarak detaylı bir şekilde temizleyip dezenfekte ediyor. 11 ayın sultanı Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte Ümraniye Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Ümraniye’de yer alan tüm ibadethanelerin iç ve dış mekân temizlikleri tamamlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, mahallelerde bulunan ibadethanelerin iç mekânlarında yer alan; mihrap, minber, kürsü, avizeler, halılar ve ayakkabılıklarda ve dış mekanlardaki şadırvan ve tuvaletlerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Tüm ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte çalışmaları düzenli olarak devam edecek.
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