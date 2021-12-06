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Ümraniye’de gençler, ‘Gençlik Çalıştayı’nda bir araya geldi

Gençler, Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Yönetişim” adlı iki gün süren Gençlik Çalıştayı’nda bir araya geldi. Toplantıya farklı yaş ve gruplardan katılan 120 üye, Türkiye ve Dünya’daki belediye ve yerel yönetimleri konu alarak gençlerin hangi noktalarda yere yönetimlere entegre olabileceği konusunu ele aldı.

İSTANBUL 06.12.2021, 09:37
Ümraniye’de gençler, ‘Gençlik Çalıştayı’nda bir araya geldi

Gençler, Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Yönetişim” adlı iki gün süren Gençlik Çalıştayı’nda bir araya geldi. Toplantıya farklı yaş ve gruplardan katılan 120 üye, Türkiye ve Dünya’daki belediye ve yerel yönetimleri konu alarak gençlerin hangi noktalarda yere yönetimlere entegre olabileceği konusunu ele aldı.

Ümraniye Belediye’sinin ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle online şekilde düzenlenen Gençlik Çalıştayı’nın ikincisi bu sene yüz yüze yapıldı. Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Yönetişim” adlı Gençlik Çalıştayı, Ümraniye Belediyesi himayesinde Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan Halil İbrahim Sofrası Aşevinde gerçekleştirildi. Toplantıda bir araya gelen 120 genç üye Türkiye ve Dünya’daki belediye ve yerel yönetimleri konu alarak gençlerin hangi noktalarda yere yönetimlere entegre olabileceği konusunu tartıştı. Ortaya çıkan sonuç raporlarının Bakanlık ve Belediyelere gönderileceği belirtildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın da katıldığı çalıştay üyeleri, iki gün boyunca 10 farklı grupta veterinerlik, insan kaynakları, kadın aile toplum, gençlik ve spor, strateji geliştirme, sosyal destek, kültür sanat, şehir ve yaşam alanları, sosyal medya ve başkanlık gibi konuları Türkiye ve dünyadaki belediyelerin çalışmaları üzerinden ele aldı. Yapılan karşılaştırma sonucunda çalıştay üyeleri yaklaşık 35 soru cevaplandırarak, bir rapor hazırladı ve sunumunu yaptı. Bu raporlar, çalıştayın ardından detaylandırılarak kitap haline gelecek.

“Güzel verimli bir toplantı oldu”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyemizin Kent Konseyi Gençlik Merkezimiz var. Onların meclisleri var. Gençlerimizi bir çalıştay ile buluşturalım istedik. 10 ayrı masada gençlerimiz cumartesi günü sabah başladılar. Bugün akşama kadar pazar günü dahil oralarda görüş alışverişinde bulundular. 10 ayrı masada gençlik ve spordan, strateji geliştirmesinden, insan kaynaklarından Kadın Aile Toplum bölümünden, sosyal destekten, kültür sanattan buna benzer konularla10 ayrı konuda 10 ayrı çalıştay ve 120 gencimiz, kadınlı, erkekti katıldı. Çalıştayda üniversite mezunu olan var, üniversiteye giden var, liseli çocuklar var. Hepsi burada tanıştılar. Ve masalarını seçtiler. Orada düşüncelerini kağıda döktüler. Biz de şimdi hep beraber göreceğiz. Ben bundan dolayı Gençlik Konseyi’mizin, meclisimizin değerli elemanlarını bu organizasyonu yaptığından dolayı başta başkan yardımcımız Ayşe Yanık hanımefendi ve diğer kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir çalıştaya ön ayak oldular ve geldiler. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Gençlerin yüzünden belli oluyordu. Ben geldim, Masaları dolaştım. Diğer çalıştaylara örnek olsun. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu çalışmaların devamını yaparız.” dedi.

“On farklı konuyu ele alıyoruz”

Konu hakkında Ümraniye Gençlik Meclisi Başkanı Miray Özçelik, “Biz Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak geçen sene yine bu aylarda Gençlik Çalıştayları adı altında gönüllülük temalı ilk çalıştayımızı gerçekleştirmiştik. Onu pandemiden dolayı online bir şekilde yapmıştık. Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yönetişim temasını ele aldık. Türkiye ve dünyadaki belediyeleri yerel yönetimleri tartışarak gençlerin hangi noktalarda yerel yönetimlere entegre olabileceği ya da hangi noktalarda katılabileceğini tartışıp daha sonra da rapor haline getirip hem Bakanlıklarımıza hem de Türkiye’deki Belediyelere göndermeyi düşünüyoruz. Bu anlamda şu an arkamızda yüz yirmi arkadaşımız var. Yüz yirmi farklı gençle birlikteyiz. Lisans, yüksek lisans yeni mezun ve on ikinci sınıftan oluşuyor. Karma bir yapı mevcut şuan. Bölümleri itibariyle de çok farklı bölümlerden gelen arkadaşlarımız var. Yerel yönetimlerde toplamda on farklı masa başlığı da ele alıyoruz. On farklı konuyu ele alıyoruz. Bunlar insan kaynakları, kadın aile toplum, strateji geliştirme, sosyal destek, kültür sanat, şehir ve yaşam alanları, başkanlık, sosyal medya ve veterinerlik başlıklarımız var. Aslında amacımız gençleri yönetimlere biraz daha entegre etmek, yerel yönetimlerin, gençler için ortaya çıkardığı faaliyetlerde gençlere söz hakkı tanınmasını sağlamak ve yapılan çalışmalarda bunun ne derecede yapıldığını hem Türkiye’deki hem de dünyadaki belediyelerde kıyaslayarak bir araç yapmak istiyoruz. Bu yüzden de burada toplandık” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Gençlik Meclisi üyesi Erdi Dalhançer ise “Bu meclisin çalıştayına kendimi genç birey olarak gördüğüm için katıldım. Konu başlıklarımız en başta yönetim ve yönetişim arasındaki farklılıklardı. Bununla ilgili belediyelerin, yerel yönetimlerin ya da merkezi yönetimlerin nasıl çalışmalar yapması gerektiğini ele aldık, bizden aldıkları fikirler doğrultusunda yönetmeyi düşünüyorlar. Bu yüzden veterinerlikten tutun da insan kaynakları, sosyal destek, kültür, sanata kadar bizi onar kişilik gruplara ayırdılar. Yaklaşık 100, 120 tane genç arkadaş bunlarla ilgili fikirler beyan ediyoruz. Ve bu doğrultuda olumlu bir yanıt olmasını düşünüyoruz. Tuzladan katılıyorum. Tuzladan buraya bu çalışma için geldim” diye konuştu.

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