Ümraniye’de anne ve oğlu evde ölü bulundu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

Olay, 30 Mart Perşembe günü Tatlısu Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde eşi Merve Erten’i ve 3 yaşındaki oğlu Eymen Kotil’i ölü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve geldiklerinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan Merve Erten ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadın ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay hakkında konuşan site sakini Adem Köroğlu, “Doğal gaz borusuna asılı olduğunu ve çocuğun da öldüğünü biliyorum. Bir erkek çocuğu vardı başka çocuğu yoktu. Yeni evlendi zaten. 3 seneyi geçti evleneli. Kadın ev hanımı” dedi.