Ümraniye Kitap Fuarı 3’üncü kez kapılarını açıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Ümraniye Kitap Fuarı, cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin yer alacağı fuarda, çok sayıda yazar okuyucularla buluşacak.

İlki 2019’un Aralık ayında yapılan, Anadolu yakasının en büyük kitap fuarı olan ve kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği Ümraniye Kitap Fuarı, tekrar kapılarını açıyor. Santral Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek olan 3’üncü Ümraniye Kitap Fuarı’na 100’den fazla yayınevi ve 200 yazar katılacak. Önemli yazarların okurlarla buluşacağı fuarda, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. 19 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan fuar, 27 Kasım Pazar günü sona erecek. Bu yıl fuarın onur konuğu ise yazar M. Uğur Derman olacak.

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Ümraniye Kitap Fuarı’nı üçüncü kez düzenleyeceğimiz için çok mutluyuz. İlk fuarımız çok ilgi görmüştü. On binlerce okuyucu, birbirinden değerli yazar ve kitapla bir hafta boyunca bir araya gelmişti. Bu yıl da yine, Türkiye’nin birbirinden seçkin onlarca yayınevi fuarımızda yerini alacak. Düzenleyeceğimiz imza günleri ve konferanslarda önemli isimleri kitapseverlerle buluşturacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi 3. Ümraniye Kitap Fuarı’na davet ediyorum” dedi.

3’üncü Ümraniye Kitap Fuarı’nda; önemli isimler okurlarla bir araya gelecek. Fuar her gün 10.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olacak. Ümraniye Kitap Fuarı’nın detaylarına http://umraniyekitapfuari.com/ linkinden ulaşılabilir.