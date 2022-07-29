Ümraniye Çocuk Festivali başlıyor

Ümraniye Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde eğlenceyi çocukların ayağına götürmek için gerçekleştirdiği “Ümraniye Çocuk Festivali” kapılarını açıyor. Çocuklara yönelik ücretsiz gösteriler ve birçok etkinlikle 7’den 70’e herkesi bir araya getirecek festival, 1 Ağustos Pazartesi Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde başlıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi için düzenlenen “Ümraniye Çocuk Festivali” ilk olarak 1 Ağustos Pazartesi günü Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kapılarını açıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerde çocuk konserleri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, balon şov, bowling, jonglör, Hacivat-Karagöz, puan vurma, illüzyon gösterileri, eğitici atölye çalışmaları, şişme oyun parkurları, kostümlü karakterler, palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer alacak.

Çocuklar doyasıya eğlenecek

Tatilin vazgeçilmezi haline gelen "Ümraniye Çocuk Festivali" her gün bir mahallede saat 17.00’den 20.00’ye kadar kapılarını açık tutacak. Etkinlikler, 12 Ağustos Cuma günü sona erecek. Birbirinden renkli ve eğlenceli oyun gruplarıyla konuklar, heyecanlı bir atmosfer yaşamış olacak.

“Ümraniye Çocuk Festivali” etkinlik alanları ise şöyle:

01 Ağustos Pazartesi: Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi (Adem Yavuz Mahallesi)

02 Ağustos Salı: Genç Osman İlköğretim Okulu (Atakent Mahallesi)

03 Ağustos Çarşamba: TOKİ Esenkent Ortaokulu (Esenkent Mahallesi)

04 Ağustos Perşembe: Ahmet Yavuz Ortaokulu (Kazım Karabekir Mahallesi)

05 Ağustos Cuma: Nurettin Topçu İlköğretim Okulu (Parseller Mahallesi)

06 Ağustos Cumartesi: Atatürk Ortaokulu (Tantavi Mahallesi)

07 Ağustos Pazar: Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi (İstiklal Mahallesi)

08 Ağustos Pazartesi: TOKİ Madenler Mevlana Ortaokulu (Madenler Mahallesi)

09 Ağustos Salı: Kazım Karabekir Ortaokulu (Dumlupınar Mahallesi)

10 Ağustos Çarşamba: Şehit Öğretmen Sevda Aydoğan İlköğretim Okulu (Aşağı Dudullu Mahallesi)

11 Ağustos Perşembe: Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu (Esenşehir Mahallesi)

12 Ağustos Cuma: Şehit Askeri Çoban İlköğretim Okulu (Cemil Meriç Mahallesi)