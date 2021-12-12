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Ümraniye Belediyesi’nin resim, hikaye ve şiir yarışmalarının 17.’si gerçekleşti

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen resim, hikaye ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

İSTANBUL 12.12.2021, 09:55
Ümraniye Belediyesi’nin resim, hikaye ve şiir yarışmalarının 17.’si gerçekleşti

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen resim, hikaye ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle uluslararası nitelikte olan resim, hikaye ve şiir yarışmalarının bu yıl 17.’si düzenlendi. Alanında marka olan ve birçok sanatçı adayının sanat dünyasına kazandırılmasına katkı sağlayan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri yapılan törenle verildi. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni, “Kahraman Sağlık Çalışanları” adlı resim sergisinin açılışıyla başladı. Resim kategorisinde dereceye giren ve sergileme hakkı kazanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Edebiyatın beşiği olan bir coğrafyada yaşıyoruz"

Açılışın ardından bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Türk milleti olarak edebiyatın beşiği sayılabilecek çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Milli mirasımızın bize kazandırdığı nice kıymetli eserler var ki, bugün hala o eserler yolumuza ışık tutuyor. Doğu ve Batının sentez noktasında yer alan ülkemiz zengin bir yazım kültürüne sahip. Öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki yüzyıllar boyu derdimizi, tasamızı, üzüntümüzü ve sevincimizi güzel şiirlere dökmüşüz. Geriye dönüp baktığımızda Türk edebiyatının yazılı ilk eserlerinden olan Orhan Abideleri ve Uygur Metinlerinden yakın tarihimize varıncaya kadar bir çok eser bugün adeta bir hazine gibidir. Bunu Osmanlı’nın ve son zamanlarda da, Türkiye Cumhuriyetinin önemli arşivlerinde görmekteyiz. Milletimizin, İslam ile şereflendirilmesinin ardından ortaya çıkan eserler ise yepyeni bir ruha büründürmüştür hepimizi. Kendisine özgü özellikleri bulunan dilimiz, zenginliğine zenginlik katmış ve tüm birikimiyle yeni bir kültür mozaiği oluşturmuştur bu coğrafyada" dedi.

Başkan Yıldırım, "Anadolu’yu tasavvuf edebiyatı ile ilmek ilmek işleyen Ahmet Yesevi’den tecrübe ve ilmini tohum tohum toprağa serpiştiren Yusuf Has Hacip ve Yunus Emre’den Fuzuli’ye, Nabi’den Nedim’e saymakla bitmeyecek nice kalem üstadı yine bu toprakların hamuru ile yoğrulmuştur. Ecdadımızın edebiyata verdiği kıymetten bahsedince hep şu örnek aklıma gelir, ‘dünyada başka bir millet yoktur ki devlet reisi dönemin usta şairleri kadar eserler yazmış olsun.’ Bir başka devlette yoktur. Avni mahlasıyla Fatih Sultan Han hazretleri, Muhibbi mahlasıyla Kanuni Sultan Süleyman, nice kalem erbabı padişahlarımızdan bunlar ilk akla gelenlerdir. Belki 36 padişahımız içerisinde mahlası olan 10-15 tane değerli padişahlarımız var. Kıtalara hükmeden insanlardan bahsediyoruz. Güzel sözün kıymetine bu kadar vakıf olan bu geleneğin bugün ki varisleri olduğumuz gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu kültürü ilelebet diri tutmalıyız. Geleneksel hale gelmiş hikaye ve şiir yarışmalarımızın bu gayeye hizmet ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Bu yıl konusu “Kahraman Sağlık Çalışanları” olarak belirlenen resim yarışmasında birincilik ödülünün sahibi Abdurrahim Güney olurken, Behican Aksu ikincilik, Aslıhan İkikat da üçüncülük ödülünü aldı. Konusu serbest olan hikâye yarışmasının birincilik ödülü, “Batı’nın Kubbesi” adlı eseriyle Oğuzhan Açıkalın’ın oldu. Gül Sena Gökduman “Leyla’nın Zeytinleri” eseriyle ikincilik, Mehmet Akif Duman da “Büsküvi Kokusu” adlı hikâyesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. ’Kahramanlık şiirleri’ temalı şiir yarışmasında ise, Yunus Kara “İki Devlet Tek Millet” adlı şiiriyle birincilik, Alperen Kızıltaş “Filistinli Büyümeyen Kahraman Hanzala’ya…” adlı eserle ikincilik, Nihat Soykan da “Oğul” şiiriyle üçüncülük ödülünü aldı.

Resim kategorisinde birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ve mansiyon alanların her birine de 3 bin TL verildi. Hikâye kategorisinde birinciye 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 8 bin TL ve mansiyon alanların da her birine 3 bin TL verildi. Şiir kategorisinde birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 6 bin TL, mansiyon alanların da her birine 2 bin 500 TL verildi. Ödül töreninde yarışmada görev olan jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

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