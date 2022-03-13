Ümraniye Belediyesi’nden soğukta hastane önündeki vatandaşlara sıcak çorba

Ümraniye Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışının bastırmasıyla yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine hasta nakil hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye, soğuk havada Ümraniye Devlet Hastanesi önünde bekleyen hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Ümraniye Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışının bastırmasıyla yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine hasta nakil hizmetlerini devam ettiriyor. Belediye, kış çalışmaları kapsamında ise Ümraniye Devlet Hastanesi önünde bekleyen hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikram etti.

Son yılların en sert kışının yaşandığı bugünlerde Ümraniye Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye ekipleri can dostlarının aç ve susuz kalmaması için birçok noktada sokak hayvanlarına mama dağıtımı ve besleme çalışması gerçekleştirdi.