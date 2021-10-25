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Ümraniye Belediyesi’nden çiftçiye destek

Ümraniye Belediyesi ve Eskişehir Mihalgazi ilçesi işbirliğince düzenlenen proje kapsamında Mihalgazili çiftçilerin ürettiği sebzeler, Ümraniye Belediyesi tarafından satın alınarak 40 günde toplam 7 bin ihtiyaç sahibi Ümraniyeli aileye ücretsiz dağıtılacak.

İSTANBUL 25.10.2021, 16:45
Ümraniye Belediyesi’nden çiftçiye destek

Ümraniye Belediyesi ve Eskişehir Mihalgazi ilçesi işbirliğince düzenlenen proje kapsamında Mihalgazili çiftçilerin ürettiği sebzeler, Ümraniye Belediyesi tarafından satın alınarak 40 günde toplam 7 bin ihtiyaç sahibi Ümraniyeli aileye ücretsiz dağıtılacak.

Ümraniye Belediyesi, "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" sloganıyla örnek bir belediyecilik faaliyetine imza attı. Ümraniye Belediyesi ile Eskişehir Mihalgazi ilçesi işbirliğince düzenlenen proje kapsamında Eskişehir Mihalgazili çiftçilerin ürettiği sebzeler, Ümraniye Belediyesi tarafından satın alınarak 40 günde toplam 7 bin ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz dağıtılacak. Faaliyete geçen proje için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ün bir araya geldi.

“Çiftçilerimizin elindeki ürünleri direkt aracısız Ümraniye’mize getiriyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım “Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" projesi hakkında konuştu. Yıldırım, “Üreticiden, tüketiciye hem Ümraniye Belediyesi hem de ihtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürecek olan "Tarladan Şehre Dayanışma Köprüsü" projesi tanıtmak için burada bulunuyoruz. Mihalgazi Belediyemiz ile iş birliği yaptığımız bu proje, çiftçilerimizin elindeki ürünleri direkt aracısız Ümraniye’mize getiriyoruz ve de ihtiyaç sahiplerine bunu sunuyoruz. Tabii burada önemli olan birkaç husus var. Önemli olan Ümraniye’de ki bir yardıma ihtiyaç sahibine bunu ulaştırmak. Bir de üreticilerin elinden direkt olarak aracısız getirmek. Bunun bir ekonomik faydası var. Birde sosyal faydası var” diye konuştu.

Başkanı İsmet Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “8 çalışan kardeşimiz ile burada dört arabamızda, veren el, alan elden üstündür ilkesiyle bir de yaptığınız hayrı inkar etmeyeceksiniz ama bu sosyal bir projeyi duyurmak açısından biz bunu sosyal medya ile sizlerle paylaşıyoruz ki diğer ilçelere de örnek olsun. Vatandaş için çok önemli. Vatandaşın şimdi 100 liraya, 85 liraya, 90 liraya alacağı sebzeyi biz bazen 35, bazen40, bazen 45 liraya kadar alabileceğiz ki bu kesinlikle iki katı. Niye gidelim de bir yerden iki katı parayla vatandaşa satış yapalım. Tabii Ümraniye’de yaşayan 200 bin ev var. 710 bin İnsan var. Biz 7 bin aileyle dokunuyoruz. 7 bin aile de beşle çarpsanız, 35, 40 bin kişi eder. Yüzde 15’ine dokunmuş oluyoruz. Darısı diğer belediyelerimizin başına diyoruz.”

“Ümraniye Belediyemiz sayesinde bu parayı, çiftçilerimize nakit ödüyoruz, çiftçi bundan memnun”

Çiftçilerin projeden memnun olduklarını belirten Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, “Sosyal belediyeciliği ancak gönül belediyeciliği yapabilenler yapabilir. Bu proje Mihalgazi çiftçisi için hem Ümraniye’deki son tüketimdeki vatandaşlar için çok güzel bir proje, ben ilçe olarak söylersem Sakarya, Sakarya Vadisi diye anlamlandırılan bölgede üretilen ürünlerin yüzde 90’ı zaten İstanbul pazarına açık bir yer. Biz burada ürettiğimiz bütün ürünleri zaten İstanbul pazarında satıyoruz. Ama Başkanımın dediği gibi aracının ortadan kalkmasıyla biz kazandığımız parayı hiçbir kayba uğratmadığımız gibi Ümraniye Belediyemiz sayesinde bu parayı, çiftçilerimize nakit ödüyoruz. Çiftçi bundan memnun” dedi.

Öte yandan, Mihalgazili çiftçilerin ürettiği sebzeler, 4 araç ile İstanbul’a getirilerek 7 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtımı için yola çıktı.

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