Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik dağıtıyor
ÜMRANİYE BELEDİYESİ, RAMAZAN AYINDA İFTAR PROGRAMLARI DÜZENLEYİP, ÜMRANİYE FAZLI AYDIN MİLLET KÜTÜPHANESİ’NDE DERS ÇALIŞAN GENÇLER İÇİN İFTAR SOFRASI KURUYOR. İHTİYAÇ SAHİBİ 7 BİN AİLEYE İSE HAZIRLANAN İFTARİYELİKLER DAĞITILIYOR.
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında iftar programları düzenleyip, Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan gençler için iftar sofrası kuruyor. İhtiyaç sahibi 7 bin aileye ise hazırlanan iftariyelikler dağıtılıyor.
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 7 bin aile için iftariyelik gıda hazırlıyor. Ekipler gün içerisinde hazırladıkları yemekleri paketleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, iftar saatinde ise Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlere iftar sofrası kuruluyor.
“Günlük 1 ton et pişiriyoruz”
Aşçı Yalçın Sezginer, “Burada günlük 1 ton et pişiriyoruz, 250 aileye kavurma, pilav ve iftariyelik tabaklar veriyoruz. Belediyemizin karşısında bulunan kütüphanemizde ders çalışan gençler iftar için geliyor. Gelen gençlere iftar veriyoruz” dedi.