Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kartal Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi’nin iş birliği ile düzenlenen, yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere toplamda 11 üniversitenin katıldığı, Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali’nin ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalde, en iyi oyun ödülünün kazananı, ‘Woyzeck’ oyunu ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri oldu.

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kartal Kitap Fuarı’nda gerçekleşen Kartal Belediyesi Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali ödül törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Prof. Dr. Erhan Tuna, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

“Uzun yıllar unutulmayacak bir festival oldu”

Ödül töreni, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak böyle bir festivale ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu ifade ederek; “Kartal Belediyesi olarak siz gençlerin öncülüğünde kültür ve sanatı desteklemeye devam ediyoruz. Eminim hepiniz için uzun yıllar unutulmayacak bir festival oldu. Tüm oyuncularımıza ve tiyatro severlere sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan festivalde jüri üyeliği yapan isimlere teşekkür plaketi takdim etti.

Festivalin en iyi oyunu: Woyzeck

Törenin devamında, festivalde dereceye giren oyunlara ve oyunculara ödülleri takdim edildi. Festivalde, ‘Eşeğin Gölgesi’ oyunuyla, en iyi 3’üncü oyun seçilen Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencilerine ödüllerini Prof. Dr. Selahattin Yıldız, ‘Sevgili Hikâyeler’ oyunuyla 2’nci olan Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencilerine ödüllerini Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan ve ‘Woyzeck’ oyunu ile en iyi oyun seçilen Kocaeli Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencilerine ise ödüllerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti.

Festivalde farklı kategorilerde dereceye giren diğer sonuçlar ise şöyle;

En iyi dekor kostüm ışık

Kocaeli Üni. GSF Tiyatro Böl. “Woyzeck”

En iyi erkek oyuncu

Kadir Has Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Böl. “Vişne Bahçesi” Lopohin rolüyle Kaan Kurtoğlu

En iyi kadın oyuncu

Yeditepe Üni. GSF Tiyatro Böl. “Sevgili Hikâyeler” Popov-Yazar-Mürebbiye rolüyle Tara Tokel

Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu

Kadir Has Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Böl. “Vişne Bahçesi” Gayev rolüyle

Gökberk İlhan

Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu

Beykent Üni. GSF Oyunculuk Böl. “Bir Yaz Gecesi Hülyası” Hermia rolüyle Emine Bacaksız

Komedi en iyi erkek oyuncu

Beykent Üni. GSF Oyunculuk Böl. “Bir Yaz Gecesi Hülyası” Merkepyus rolüyle

Ahmet Burak Şahinci

Komedi en iyi kadın oyuncu

Aydın Üni. GSF Drama ve Oyunculuk Böl. “Eşeğin Gölgesi” Mestan, Avukat, Matlup rolüyle

Delal Yıldırım

Komedi yardımcı rolde erkek oyuncu

Kocaeli Üni. GSF Tiyatro Böl. “Woyzeck” Doktor, Çığırtkan rolüyle Berat Eren

Komedi yardımcı rolde kadın oyuncu

Okan Üni. Kons. Tiy. Böl. “Bir Yaz Gecesi Rüyası Vol.22” Hippolyta/Titania rolüyle Sancakay Ilım Morgül

Jüri özel ödülü

Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Devlet Kons. Tiyatro ASD “Cadı Kazanı”

Seyirci özel ödülü

Beykent Üni. GSF Oyunculuk Böl. “Bir Yaz Gecesi Hülyası”

Kartal Belediye Başkanlığı En İyi Ekip Ödülü

Kadir Has Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Böl. “Vişne Bahçesi”