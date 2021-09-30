Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri Ataşehir’de başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin “Büyük Şair Nâzım Hikmet”i anma ve anlama amacıyla hazırladığı “Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri”, 7-10 Ekim tarihleri arasında Erdal Eren Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Türkiye’den çok sayıda şairin yanı sıra, Hırvatistan’dan da üç seçkin şairin katılımıyla düzenlenecek “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nde” Ataşehirliler hem Türkiye’nin ve dünyanın önemli şairleri ile tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin sesinden dinleme olanağı bulacak.

Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin bu yılki “Festival Direktörü” geçen yıllarda olduğu gibi usta şair Haydar Ergülen. Şiir Günleri’nin “Onur Konuğu” ise Türkçe’nin yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Şükrü Erbaş.

Programda söyleşi ve imza günleri, paneller ve şiir dinletileri; alanında usta şairler tarafından Ataşehirlilerin beğenisine sunulacak. Festivale katılacak şairler; Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Tozan Alkan, İsmail Afacan, Osman Bozkurt, Tuba Bozkurt, Gökçenur Ç., Âba Müslim Çelik, Mehmet Erte, Marjan Grakalic, Devrim Horlu, Metin Kaygalak, Nilay Özer, Goran Beus Richemberg, Zeynep Derya Rota, Sinem Sal, Engin Turgut ve Darija Zilic.

Festival, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Festival Direktörü Haydar Ergülen ve Onur Konuğu Şükrü Erbaş’ın açılış konuşmalarıyla 7 Ekim’de başlayacak. Festivalin bu yılki konuk ülkesi Hırvatistan olacak. Hırvatistan’ın önde gelen üç Hırvat şairi Darija Zilic, Goran Beus Richtemberg ve Marjan Grakaliç kendi şiirlerini sunacaklar. Ayrıca bu üç şair Ataşehirliler ile “Hırvat Şiiri” panelinde de bir araya gelecek. Panel aynı anda Türkçe’ye de çevrilecek.

Hem kendi şiirlerini hem de başka şairlere ait şiirleri besteleyen şair ve müzisyen Tozan Alkan ve günümüzün gözde müzisyenlerinden Erdal Güney şiirseverlere unutulmaz müzik dinletileri sunacak.

3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nde genç şairler de unutulmamış. Festivalde on iki genç şair “Genç Şiir” panelinde bir araya gelecek ve şiir yazarken yaşadıkları duyguları ile yazın dünyalarını anlatacaklar.

Bu yıl Ataşehir Belediyesi, festivalin 8 Ekim’de yapılacak bölümünü kardeş belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyor. Festival katılımcıları Hırvat şairlerle birlikte Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacaklar ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacaklar.

Şiir Günleri’nde festivale adını veren büyük usta Nâzım Hikmet anılacak. Bu yıl Nâzım Hikmet ile ilgili iki kitap yazan değerli yazar ve şair Atilla Birkiye; büyük ustanın eşi Piraye Hanım’a yazdığı şiirleri anlatacak.

3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, Ataşehir’de yer alan çeşitli sitelere yapılacak ziyaretler ve bu sitelerde düzenlenecek olan şiir dinletileriyle son bulacak.

Festival programı ise şu şekilde:

"1. gün: 7 Ekim 2021, Perşembe

Açılış: 19.00-21.00

Konuşmalar

Haydar Ergülen-Festival Direktörü

Şükrü Erbaş- Onur Konuğu

Battal İlgezdi-Ataşehir Belediye Başkanı

Konuk Ülke: Hırvatistan

Şiir Okuma

Darija Zilic

Marjan Grakalic

Goran Beus Richemberg

Çevirmen: Marko Sapina

Dinleti

Tozan Alkan ve Arkadaşları

2. gün: 8 Ekim Cuma, 2021

Büyükada Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi

Şiir Okuma 17.00

Darija Zilic, Marjan Grakalic, Goran Beus

Richemberg ve İstanbul’dan şairler

3. gün: 9 Ekim Cumartesi, 2021

Panel: 14.00-15.30

Hırvat Şiiri

Darija Zilic, Marjan Grakalic, Goran Beus

Richemberg,

Yöneten: Marko Sapina

Tartışma: 15.30-16.30

Genç Şiir

Devrim Horlu, Tuba Bozkurt, İsmail Afacan,

Sinem Sal

Yöneten: Devrim Horlu

İmza: 16.30-17.00

Şükrü Erbaş

Söyleşi/Şiir Okuma: 17.00-18.00

Şükrü Erbaş

Nâzım Hikmet Konuşması: 18.00-18.45

“Piraye İçin Şiirler”

Konuşmacı: Atilla Birkiye

Şiir Akşamı: 19.00-20.15

İsmail Afacan, Tozan Alkan, Osman Bozkurt,

Tuba Bozkurt, Gökçenur Ç., ÂbaMüslim Çelik,

Mehmet Erte, Marjan Grakalic, Devrim Horlu,

Metin Kaygalak, Nilay Özer, Goran Beus Richemberg,

Zeynep Derya Rota, Sinem Sal, Engin Turgut, Darija Zilic

Dinleti: 20.30-21.30

Erdal Güney

4. gün: 10 Ekim Pazar

Sitelerde Kahvaltı ve Şiir Okuma 10.00-12.00

1. Incity: Darija Zilic, Metin Kaygalak, Nilay Özer, İsmail Afacan

2. Nilüfer Konakları: Goran Beus Richembergh, Sinem Sal, Engin Turgut, Osman Bozkurt, Mehmet Erte

3. Esin Sitesi: Marijan Grakalic, Gökçenur Ç., Müslim Çelik, Tuba Bozkurt

4. Evren Sitesi: Şükrü Erbaş, Devrim Horlu, Tozan Alkan, Zeynep Derya Rota".