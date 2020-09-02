ULUSKON Başkanı Atasoy: “Arnavutluk ile iş birliğine hazırız”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri masaya yatırdı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda Türkiye - Arnavutluk ilişkileri konuşuldu. Yapılan toplantıda Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ihracat ve ithalat basta olmak üzere yatırımları karşılıklı olarak arttırma ile iş hacmini geliştirme kararı alındı.

Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, “Arnavutluk olarak ticaret hacmimizi yükseltmek için Türkiye’yi yeni ticaret partnerimiz olarak görmek istiyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimizi daha çok yükseltmek istiyoruz. Ayrıca, kendi ticaret hacmimizin yükselmesi için de Türkiye gibi önemli bir partnere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” diyerek ULUSKON Başkanı Atasoy’u ülkesine davet etti.

Karşılıklı işbirliği kararı aldıklarını kaydeden ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise, “Arnavutluk ile Osmanlı’dan bu yana büyük kültürel bağlarımız var. Biz kardeş halklarız, kültürümü, geleneklerimiz birbiriyle çok benzer. Arnavutluk ile başta gıda, tarım, tekstil ve sağlık olmak üzere inşaat ve enerji gibi sektörlerde iş birliğine hazırız” diye konuştu.