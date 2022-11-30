UKOME’de 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda engelsiz taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmede 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi.

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