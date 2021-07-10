Tuzla’nın geri dönüşüm amcasına Başkan Yazıcı’dan ziyaret

Tuzla’da 40 yıldır otomobil lastiği tamiri yapan ‘Geri dönüşümcü amca’ Ahmet ustayı iş yerinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geri dönüşüm konusunda göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı Ahmet ustayı tebrik etti. Başkan Yazıcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesiyle, ‘en iyi kazanç tasarruftur’ düşüncesi ile yapılan ama ülke ekonomisi ve çevreye katkısı açısından mükemmel bir proje” dedi.

Tuzla’nın Yayla Mahallesi’nde otomobil lastiği tamiri yapan Ahmet Güner, yaklaşık 40 yıldır geri dönüşüm konusunda hassasiyet ile çalışmalarını sürdürüyor. Otomobil lastiklerini tamir ettiği sırada ortaya çıkan atıkları kutularda biriktirerek geri dönüşüme kazandırıyor. Ayrıca mahalleli tarafından ‘Geri dönüşümcü amca’ olarak tanınan Ahmet Güner, komşularının getirdiği geri dönüşüm ürünlerini de ayrıştırıyor. Geri dönüşüm konusuna hassasiyetle eğilen ve bu konuda örnek olacak çalışmalara imza atan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ahmet Güner’i iş yerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı ve Ahmet Güner’in geri dönüşüm konusundaki sohbetleri kameralara yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çok önemli bir zanaatkar olan Ahmet Usta’nın bu geri dönüşüm hassasiyeti, fosil yakıtlara, petrole ihtiyacın azalması, karbondioksit emisyonunun azalması gibi birçok önemli katkı sağlıyorlar” dedi.

“Ahmet usta, hassasiyeti ile birçok önemli katkı sağlıyor”

Başkan Yazıcı, "Bugün burada çok önemli bir zanaatkâr ile birlikteyiz. Tuzla sınırları içerisinde lastikçilik yapan ve kendisinin düşüncesi ile ‘Benim gibi Türkiye’de kendi tahmini 5 bin lastikçi olsa, sadece balans yaparken kullanılan kurşunları geri dönüşümde kullandığı zaman 20 Türk Lirası yerine 5 Türk Lirası kullanabilirim. Ya da bunları toplayıp geri dönüşümde kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlayabilirim. Çevreye katkı sağlayabilirim’ diyor. Bunun bir hesaplaması yapıldığı zaman fosil yakıtlar ile bunların üretildiğini düşündüğümüzde, aslında fosil yakıtlara, petrole ihtiyacın azalması, karbondioksit emisyonunun azalması gibi birçok önemli katkı sağlıyorlar. Kendileri bir lastik tamiri ve değiştirilmesi konusunda bir zanaatkardır. Çekirdekten yetişme ve inşallah Rabbim sayılarını artırsın. Böylesine önemli bir konunun altını çizerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesi ile en iyi kazanç tasarruftur düşüncesi ile yapılan ama ülke ekonomisi ve çevreye katkısı açısından mükemmeldir. Ben tebrik ediyorum” dedi.

“Atıkları biriktirip geri dönüşüme gönderdiğimizde ülkemize bir katkı sağlanıyor”

Ahmet Güner, “Geri dönüşüm atıklarını çöpe atıyorum, içim rahat etmiyordu. Bir gün kendi kendime düşündüm. Türkiye’de benim gibi lastik tamiri yapan, 5 bin kişi vardır. Fazlasını düşünmedim. 5 bin kişi ayda, 5 kilo toplamış olsa, 5 bin kişinin topladığını toprağa atarsanız o toprak ne hale geliyor. Biriktirip geri dönüşüme gönderdiğimizde ülkemize bir katkı sağlanıyor. O şekilde başladım. Fikrim devam eder ve bunu bir şekilde duyurabilirsek bizim gibi lastikçiler bunu yaparsa, bütün herkes bunu yaparsa ülkemizin ekonomisi ve yurtdışına bağlılığından kurtarmış olur” dedi.