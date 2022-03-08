Tuzlalı Kadınlar, Kadınlar Günü konserinde buluştu

Tuzla Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Tuzlalı kadınlar için konser programı düzenledi. Ses sanatçısı Seda Gökkadar, sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediyesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, Tuzlalı kadınlara konser programı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde ses sanatçısı Seda Gökkadar, sevenleri ile buluştu. Konsere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça’nın eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadın çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, AÇEM Anneleri ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Program öncesinde Tuzlalı kadınlara gül hediye edildi. Yaklaşık 1 saat süren konser programında Tuzlalı kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadılar.

“Bizim her günümüz birlikte geçiyor”

Konser öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel mesajlar veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı konuşmasında, “Hepinizi bir arada görmek çok güzel bir tablo benim için. Bugün birlikteyiz. Formalite icabı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bizim her günümüz birlikte geçiyor. Her günümüz birlikte dayanışma içerisinde geçiyor. Kadınlarımızın daha çok değer gördüğü, üretime daha fazla katkı sunduğu, hayatta daha görünür ve daha kıymetli olduğu günlerin gelmesi temennisi ile günümüzü kutluyorum. Kadın olmak bir ayrıcalıktır ve bu gücümüzün farkında olarak kendimizi daha çok takdir ederek daha güçlü nesilleri yetiştirme temennisi ile gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça’nın eşi Ferahil Akça ise,” Böyle bir anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın vermiş olduğu mutluluk ile sizleri saygıyla selamlıyorum. Kadına şiddetin olmadığı, kadının ezilmediği, adının saygınlığının arttığı, kadınların öldürülmediği bir dünya temennisi ile kadın ekçiler günümüzü kutluyorum” dedi.