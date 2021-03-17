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Tuzlalı gençler BESYO için ter döküyor

Tuzla’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO), Askeri Lise, Spor Lisesi Polis Meslek Yüksek Okulları(PMYO) ve Milli Savunma Üniversite’sinde okumak isteyen öğrencileri, istedikleri okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları’nda başarılı olabilmek için Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Kursları’nda eğitim görüyorlar. Pandemi dönemine rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan gençlerin antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor.

İSTANBUL 17.03.2021, 14:23
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Tuzlalı gençler BESYO için ter döküyor

Tuzla’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO), Askeri Lise, Spor Lisesi Polis Meslek Yüksek Okulları(PMYO) ve Milli Savunma Üniversite’sinde okumak isteyen öğrencileri, istedikleri okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları’nda başarılı olabilmek için Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Kursları’nda eğitim görüyorlar. Pandemi dönemine rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan gençlerin antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor.

Tuzla’da BESYO, Askeri Lise, Spor Lisesi, PMYO ve Milli Savunma Üniversitesi gibi okullarda okumak isteyen 70 öğrenci, istedikleri okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları’nda başarılı olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Kursları’nda uzman eğitimciler eşliğinde süren antrenmanlar, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştiriliyor. Antrenmana gelen öğrencilerin HES Kodları kontrol edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarını dikkat ediliyor. Haziran ayı itibariyle başlayan sınavlar için Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda haftada 5 gün ücretsiz olarak gerçekleştirilen antrenmanlar, soğuk havaya rağmen yoğun bir tempoda devam ediyor. Antrenmanlara öğrencilerin yanı sıra, Şelale Eğitim Parkı’nda yaşayan bir köpekte eşlik ediyor. Köpeğin, antrenman yapan öğrencilerin işini zorlaştırdığı eğlenceli anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

“Bu seneki hedefimiz yüzde 100 başarı sağlamak”

Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Kursları’nda öğrencilere eğitim veren Antrenör Songül Bartu, ”Songül Bartu, Tuzla Belediyesi Spor Akademisi Kursları olarak gençlerimizi yetiştiriyoruz. Besyo, Askeri Lise, Spor Lisesi ve Polisliğe hazırlıyoruz. Şu an çalışmalarımız kondisyon çalışmaları olarak devam ediyor. Şu an 70 öğrenci eğitim görüyor. Bizim hedefimiz öğrencilerimizi istedikleri okullara derece ile yerleştirmektir. Bizim bu sene, 3’üncü senemiz. İlk iki sene boyunca yüzde 90 başarı elde ettik. Bizim bu seneki hedefimiz yüzde 100 başarı sağlamak. Çocuklarımızdan antrenmanlara gelirken, HES Kodu istiyoruz. HES Kodu ile birlikte antrenman sahasına alıyoruz. Maske, mesafe kurallarına uyuyoruz. Dezenfektanları yanımızda taşıyoruz. Maskesi olmayan çocuklara da maske veriyoruz. Kursumuza gelirken sosyal mesafeyi koruduktan sonra bir buçuk metre ara ile çocuklarımızı antrenmanlarımıza başlatıyoruz” dedi

“Fiziksel mülakatlar için güzel bir verim almayı hedefliyorum”

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nu hedefleyen 11’inci sınıf öğrencisi Hasan Kalem,” Hem okuldaki derslerim ile hem de yapmış olduğum etüt dersler ile hazırlıklarımı sürdürüyorum. Burada da Sayın Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın ücretsiz olarak düzenlediği hazırlık kursuna başvuru yaptım. Mili Savunma Üniversitesi’nin fiziksel mülakatları için güzel de bir verim almayı hedefliyorum. İnşallah her şey yolunda gider. Rabbim İnşallah herkesin gönlünce verir” dedi.

“Pandemi döneminde hocalarımız ciddiyetin farkında”

Gireceği tüm sınavlarda derece yapmak istediğini belirten Esra Kuş, ”Tuzla Belediyesi Spor Akademileri’nde girdiğim tüm üniversitelerde derece almak istiyorum. Parkurda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada da hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Şu anki Korona virüs sürecinde antrenmanlarımız çok iyi ilerliyor. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Burada bir aile olmayı amaçladık ve o süreçte devam ediyoruz. Pandemi döneminde hocalarımız ciddiyetin farkında. Maske, mesafe ve temizlik olarak” dedi.

“Bu dönemde disiplinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz”

20 yaşındaki Mustafa Çağlayan, “Spor akademilerini hedefliyorum. BESYO’ya yoğunlaşıyorum. Bütün kurallara uymaya çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyuyoruz. Hocalarımız da bize çok yardımcı oluyorlar. Bu dönemde disiplinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz” dedi.
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