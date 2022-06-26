Tuzlalı balıkçılar ve tekne sahipleri kahvaltıda buluştu

Tuzlalı balıkçılar ve tekne sahipleri kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı kahvaltı yoğun talep gördü.

Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, aileleri ve ilçenin önde isimlerinin katıldığı Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi’nde gerçekleşen kahvaltı organizasyonu yoğun talep gördü. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı programda, balıkçılar hem aileleri ile güzel bir gün geçirdi hem de meslektaşları ile kaynaştı.

Kooperatif Başkanı Tamer Çakıroğlu, av yasağı sebebiyle çalışamayan esnafın aileleri ve çocukları ile güzel bir hafta sonu geçirmesini istediklerini belirterek, “Kahvaltı yapmanın, bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah geleneksel hale getirdiğimiz bu programımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Amacımız bir arada olmak, denizi sevdirmek ve balığı sevdirmek. 3-4 yıldır bu görevi sürdürüyoruz.” dedi.