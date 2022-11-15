Tuzlalı anne ve babalar dijital okuryazarlığı çocuklarından öğrenecekler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve Tuzla’daki ailelerin dijital okuryazarlığını artırılması hedeflenen Diji Aile projesinin yeni dönemi başlıyor. Proje çerçevesinde Tuzla’daki liselerde bulunan öğrenciler, ”genç eğitici dijital lider” eğitimlerini tamamlayarak ebeveynlerine dijital okuryazarlık eğitimi veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “DijiAile - Ailede Dijital Dönüşüm” projesinin yeni dönemi başlıyor. Proje çerçevesinde 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olmaya hak kazanan öğrenciler, ebeveynlerine dijital dönüşüm semineri veriyor. Lider öğrenciler, Dijital Etik, Dijital İletişim, Dijital Okuryazarlık, Dijital Erişim, Dijital Ticaret/Alışveriş, Dijital Sorumluluk ve Haklar, Dijital Sağlık, Dijital Kanun ve Dijital Güvenlik konularında eğitimler vererek kuşaklar arası teknolojik bir iletişim kurulması amaçlanıyor.

“Toplumdaki dijital okuryazarlığı gençlerimiz ile birlikte yaygınlaştırabiliriz”

Projenin yeni dönem kayıtlarının başladığını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte geliştirdiğimiz Diji Aile projemizin amacı, toplumda dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak. Toplumdaki dijital okuryazarlığı gençlerimiz ile birlikte yaygınlaştırabiliriz. Bunun tek bir yolu var hep birlikte bu konuyu sosyal sorumluluk olarak görerek, gençlerimizin gayretleri ile birlikte yaygınlaştırabiliriz. Gençlerimiz bizim Diji Aile projemize katıldıkları zaman öğrendiklerini, ebeveynlerine, ailelerine ve toplumda bulunan diğer kesimlere de bildiklerini aktardıkları zaman dijital okuryazarlığı yükseltmiş oluyoruz. Bunun için gençlerimiz ile birlikte çalışacağız. Toplumuzdaki dijital okuryazarlığı, Tuzla’da başlayarak artırdığımız zaman gelecekte ülkemizin en iyi noktaya çıkmasında önemli bir kriterlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Gençlerimiz ile birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.